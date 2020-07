Roselyne Bachelot confirme la tenue d'états généraux des festivals à Avignon après l'été

Pour "se projeter dans un modèle viable de festival", la ministre de la Culture annonce des états généraux pour la rentrée à Avignon

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot, en visite jeudi et vendredi à Avignon où le festival n'a pu se tenir cette année, a annoncé que les états généraux des festivals auraient lieu "tout de suite après l'été" dans la Cité des papes.

"Ce sera à Avignon, c'est sûr. La date n'est pas encore calée (...) (L'actuel directeur du festival d'Avignon) Olivier Py est tout à fait partie prenante dans cette affaire", déclare la ministre dans un entretien accordé à La Provence.

Après la gestion de l'urgence, "maintenant, il faut se projeter dans un modèle viable de festival. Car il y a eu, bien sûr, un effet crise mais la crise a eu aussi pour conséquence de révéler un certain nombre de difficultés structurelles des festivals", explique la ministre.

"Ces états généraux des festivals vont donc être l'occasion de se projeter dans l'avenir avec des ateliers qui seront là pour envisager aussi une meilleure coopération des territoires, comment les grandes institutions festivalières peuvent irriguer davantage les territoires", détaille Roselyne Bachelot.

Irriguer des petites structures en partenariat avec les régions

"Je veux irriguer aussi des petites structures qui ont besoin de l'État pour vivre, en partenariat avec les régions. On ne peut pas non plus réclamer une intervention de l'État uniquement en voulant la territorialisation des politiques culturelles", prévient-elle encore.

La ministre rappelle que la situation sanitaire a coûté 25% de chiffre d'affaires au monde de la culture, touchant particulièrement le spectacle vivant (-72%) et le patrimoine (-36%).

Lundi, le ministère avait annoncé la création d'un fonds doté de 800 000 euros pour soutenir les théâtres du Festival Off d'Avignon, fragilisés par l'annulation du festival en 2020 en raison du contexte sanitaire.

Roselyne Bachelot devait assister vendredi à la soirée de clôture du Souffle d'Avignon, cycle de lectures dans le cloître du Palais des papes destiné à maintenir un lien théâtral dans la ville cet été.