Plus de la moitié des personnes atteintes d'hypertension dans le monde ne sont pas traitées, alerte l'OMS

L'alerte concerne plus de 700 millions de personnes dans le monde. Selon une étude publiée mardi 24 août et financée par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), plus de la moitié des personnes atteintes d'hypertension dans le monde, soit 720 millions, ne prennent pas de traitement, ce qui les expose à de graves problèmes cardiovasculaires.

"L'hypertension augmente significativement le risque de maladies du coeur, du cerveau et des reins, et est l'une des causes majeures de décès et de maladies dans le monde", a souligné l'OMS dans un communiqué mercredi, après la parution de l'étude (en anglais) dans la revue médicale The Lancet.

Selon les chercheurs, plus de 8,5 millions de décès dans le monde chaque année sont directement liés à une pression sanguine élevée. Agir sur ce paramètre pourrait permettre de réduire de 20 à 25% le nombre d'attaques cardiaques et de 35 à 40% celui d'accidents vasculaires cérébraux, jugent-ils.

La population concernée a doublé en 30 ans

Menée par l'Imperial College de Londres, l'étude montre que le nombre de personnes atteintes d'hypertension dans le monde a doublé en 30 ans, passant de 650 millions en 1990 à 1,28 milliard en 2019.

Parallèlement à l'étude, l'OMS publie de nouvelles recommandations pour mieux diagnostiquer et traiter l'hypertension. En marge de ces recommandations pour les soignants, l'organisation évoque aussi l'importance de l'hygiène de vie. Pour traiter ou prévenir l'hypertension, il faut manger moins salé et plus de fruits et légumes, avoir une activité physique régulière, éviter le tabac et réduire sa consommation d'alcool.