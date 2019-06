Albums vendus, places de concert, disques de diamant... Cinq chiffres sur la folle carrière de Mylène Farmer

La chanteuse française à la crinière de feu est de retour sous les projecteurs de la plus grande salle d'Europe, la Défense Arena, à Nanterre. L'occasion de revenir sur la carrière hors norme de l'artiste.

Six ans que ses fans l'attendent. Mylène Farmer remonte enfin sur scène pour neuf concerts exceptionnels du vendredi 7 au samedi 22 juin à la Défense Arena, à Nanterre (Hauts-de-Seine). Révélée au milieu des années 1980 avec ses clips sulfureux et des chansons comme Libertine, Mylène Farmer, de son vrai nom Mylène Jeanne Gautier, est la seule chanteuse française à avoir rempli le Stade de France deux soirs de suite, en septembre 2009. L'artiste française de 57 ans collectionne les records et il y a fort à penser que son dernier album, Désobéissance, ne déroge pas à la règle. Voici cinq chiffres sur une carrière savemment menée.

1 120 000 places écoulées en 48 heures

Pour son retour sur scène, Mylène Farmer peut compter sur ses fans. Dès l'ouverture de la billetterie en octobre 2018, 120 000 places ont été vendues en moins de 48 heures sur le site dédié MyleneFarmer2019.com. Victime de son succès, l'artiste a ajouté trois dates supplémentaires les 18, 19 et 22 juin 2019, en plus des six dates déjà prévues dans la salle parisienne, soit 360 000 spectateurs attendus.

La chanteuse n'en est pas à son premier record en la matière. Lors de sa dernière tournée "Timeless", en 2013, 160 000 places avaient été vendues en moins de trois heures pour ses deux concerts au Stade de France. Elle détient également, selon un des nombreux sites de fans, le record du nombre de billets vendus en une journée, en province, avec 189 734 places.

2 Plus de 30 millions d'album vendus

Avec plus de 30 millions d’albums vendus dans le monde, Mylène Farmer est l’artiste féminine française qui a écoulé le plus de disques. Chacun de ses albums connait un succès fulgurant. Son onzième album, Désobéissance, est devenu disque de platine en moins de 10 jours après sa sortie, le 28 septembre. Plus de 90 000 exemplaires (en CD, téléchargement et streaming) ont été achetés lors de sa première semaine de commercialisation, selon le Syndicat national de l'édition phonographique (Snep).

C'est loin d'être le premier succès de Mylène Farmer. La chanteuse est l'artiste qui a eu le plus grand nombre de singles classés numéro 1 dans le top 50 en France avec 17 titres, note Nostalgie. Elle a eu également 53 titres classés dans les dix premières places.

3 Huit disques de diamant en carrière

La chanteuse à la voix cristalline a sorti 11 albums en 30 ans de carrière. A 23 ans, première chanson, premier succès : Maman a tort devient le tube de l'été 1984. Deux ans plus tard, elle accède déjà au rang de star et fait scandale avec le titre Libertine. A 26 ans, elle triomphe avec Sans Contrefaçon, dont l'album Ainsi soit je... s'arrache à 1,8 million d'exemplaires et lui vaut son premier disque de diamant, la plus haute gratification, dès 1988.

Cette ascension éclair lui offre une pleine page dans le Guinness Book des records de 1988. Mylène Farmer enchaîne les succès et sept autres de ses albums sont disques de diamant. Cinq ont même dépassé le million d'exemplaires vendus : Ainsi soit je... (1988), L'Autre (1991), Anamorphosée (1995), Innamoramento (1999) et Les Mots (2001). Elle est la seule artiste française à avoir obtenu un disque de diamant sur quatre décennies différentes, rapporte Nostalgie.

4 Vingt-six jours à attendre un concert

Connue pour avoir une relation très forte avec son public depuis ses débuts ainsi que pour une rareté calculée dans les médias et sur scène, "Mylène Farmer est à la fois à part et complètement connectée avec son époque", analyse la journaliste Marie Colmant sur franceinfo.

En France, elle est quasiment la seule artiste à pouvoir se permettre une telle absence de promotion. Ce qui ne l'empêche pas de remplir les salles lors de ses tournées. Seulement six tournées en 30 ans et le public est prêt à tout. Pour "Timeless", en 2013, certains n'ont pas hésité à camper 26 jours devant Bercy, à Paris, d'autres 20 jours devant le Zénith de Nantes pour avoir le privilège d’être devant la scène.

5 Des revenus estimés à 5 millions d'euros

Mylène Farmer se révèle être une très bonne stratège. Entourée de son équipe, elle n'hésite pas à investir des sommes importantes dans la réalisation de ses clips comme L'Âme-Stram-Gram, qui culmine à 900 000 euros de budget, mais également dans ses tournées. Les deux dernières, "Tour 2009" et "Timeless 2013", ont coûté 30 millions d'euros.

Les retombées, entre les ventes d'albums et les recettes de ses tournées, se comptent en dizaines de millions d'euros. En 2013, elle est devenue la chanteuse française la mieux payée, avec des revenus estimés à 4,7 millions d'euros, selon le palmarès annuel paru dans le magazine Challenges.

A la tête de huit entreprises qui captent les revenus, produisent les concerts et gèrent les produits dérivés, Thierry Fontaine, le patron de Pathé Live, confirme dans le magazine Capital que "Mylène ne laisse rien au hasard".