VIDEO. Trois paysages incroyables à découvrir en Australie

Karijini

À l'ouest de l'Australie, s'étend le Parc national de Karijini. Sculpté dans cette roche rouge : des gorges spectaculaires, de nombreuses chutes d'eau et des piscines naturelles couleur émeraude jalonnent les 6000 kilomètres carrés du 2ème plus grand parc d'Australie.

Situé dans une région semi-aride où la température atteint souvent 40 °C, le site est très isolé. Parmi les principaux joyaux du parc : les gorges de Dale, les cascades de Fortescue, l'observatoire d'Oxers et le canyon Weano. Toutes ces formations géologiques sont le résultat de 2,5 millards d'années d'érosion ayant sculptées les roches.

Bay of fires

Des rochers oranges entourés d'eau cristalline, c'est le paysage étonnant qu'offre cette baie, située sur l'île de Tasmanie. Ces rochers tirent leur couleur du xanthoria parietina : un lichen de couleur orangée. Le long de cette côte s'étend de nombreuses formations rocheuses entrecoupées de plages isolées. En 2009, la Bay of fires a été élue par le Lonely Planet "destination de l'année."

Wave Rock

Une vague de pierre prête à s'abattre sur l'Australie... Cette formation géologique, haute de 15 mètres et longue de 110 mètres, est l'un des paysages incontournables de l'ouest du pays. Son aspect unique tient à un processus d'érosion spécifique démarrant en sous-sol et travaillant le granite pendant des milliards d'années. Ses couleurs sont le fruit de la dissolution de minéraux par l'eau de pluie. Ce type de formation s'appelle les "flared slopes". Chaque année, le site attire plus de 100 000 touristes.