VIDEO. Musique : quand le château de Chambord se met à l'électro sur des discours de Jacques Chirac

Sur les pelouses du château de Chambord, la foule d'amateurs de musique électro danse devant la grande scène dressée devant la façade Renaissance. Les 20 000 billets du festival qui s'est donné le 11 mai 2019 se sont vendus en seulement une heure.

Qui aurait pensé que l'on danserait un jour dans ce joyau du patrimoine français sur des discours de Jacques Chirac, "Mes chers compatriotes, servir la France, c'est l'engagement de toute ma vie" ? Le Chambord x Cercle Festival l'a fait !

"Vous réveillez la princesse endormie"

"Ils arrivent à mêler philosophie et musique électronique à la fois, et du coup, c'est trop bien", se réjouit une festivalière qui était déjà venue sur place… quand elle avait quatorze ans et ne pensait revenir un jour qu'avec ses enfants pour visiter le château, comme elle l'avait fait adolescente. .

Il en a fallu du courage à Jean d'Haussonville, le directeur du domaine de Chambord, pour ouvrir les portes de son château à ce nouveau public qu'il rejoint pour serrer des mains et souhaiter la bienvenue. "La princesse endormie, c'est un peu le château. Et là, vous la réveillez…" dit avec le sourire cet amateur de musique romantique allemande du XIXe siècle. Pourtant, l'électro, ce "n'est pas du tout son genre de musique"…

Extrait du magazine "20h30 le samedi" (replay) diffusé le 22 juin 2019, juste après le journal de France 2.