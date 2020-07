Série : retour des habitants dans le parc Fuxing à Shanghai

Une nouvelle journée, et un ciel dégagé à Shanghai, en Chine. L'ombre du coronavirus ne plane plus sur la ville, les gens de Shanghai peuvent enfin retourner dans les parcs publics. À chacun son rythme pour vaquer à ses occupations en plein air. "On peut tout faire ici, on peut chanter, danser", se réjouit une dame âgée.

Un jardin à la française



Et ces espaces verts, il y en a plus de 300 à Shanghai. Le plus incontournable, c'est le parc Fuxing. Il date du 19ème siècle, du temps des concessions et de la présence française en Chine. "Ce parc a été construit en 1909, et pendant un moment, il était interdit aux chiens et aux Chinois. Tout le parc a été aménagé avec un style français", raconte le responsable du parc, Zang Jun. Lieu de cérémonie pour jeunes diplômés, ce parc de 8 hectars est aussi un refuge pour les séniors.

