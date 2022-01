Seine-Maritime : un impressionnant éboulement de falaise près d'Étretat

Samedi 1er janvier, il est 12h30 lorsqu'Adam et son frère se promènent en famille, sur la Valleuse d'Antifer (Seine-Maritime), quand ils sont témoins d'un éboulement. "Je prenais des photos des débris des précédents éboulements, et au moment où on allait repartir, j'ai regardé une dernière fois la falaise, et j'ai vu [qu'elle] tombait", confie le jeune témoin. En moins d'un mois, c'est le quatrième éboulement qui se produit sur la plage. "Des mouvements de cette ampleur, c'est très, très rare. On a de temps en temps des petits décollements dans cette zone-là, mais c'est vrai que depuis un mois, (…) ça a été très, très conséquent", confie Bernard Dherbécourt, qui vit à quelques centaines de mètres.

Interdiction de promenades

Une centaine de mètres plus bas, des blocs de plusieurs tonnes de craie ont recouvert la plage. Le maire du Tilleul (Seine-Maritime), Raphael Lesueur, tente avec difficulté de faire respecter son arrêté d'interdiction de promenades, au pied des falaises. "Je pense qu'il y encore beaucoup de risques, donc je pense qu'il faut faire très attention pour l'instant", justifie-t-il. En attendant une nouvelle signalisation, la prudence est donc de mise pour les amateurs de nature.