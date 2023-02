Patrimoine : un jeu datant du Moyen-âge mis à l’honneur dans un village belge

En Belgique, un jeu particulier remonte au Moyen-âge. Le principe est de lancer une grosse balle en bois sur des tonneaux, et cela demande une sacrée technique.

Une grosse balle en bois doit être lancée pour toucher des tonneaux. Pour réussir, c’est avant tout une question de posture. Une équipe dispose de trois coups pour atteindre l’objectif, l’autre l’en empêche en renvoyant la balle au loin. La tâche n’est pas facile. Ainsi, une fois par an, Chièvres (Belgique) se transforme entre les rues sont bondées, les cris d’alertes et les maisons calfeutrés pour éviter les potentiels projectiles.



Un jeu reconnu au patrimoine immatériel de la fédération Wallonie-Bruxelles

La tradition remonte au Moyen-âge et rassemble toujours autant. "Comme on sait que ça vient de loin et que tout le monde a toujours participé à ça, on continue. C’est la joie de se retrouver, de faire un jeu qui est un peu bizarre, pas trop compliqué", explique Bob Coppieters, président des Amis du Crossage. Le jeu a récemment été reconnu au patrimoine immatériel de la fédération Wallonie-Bruxelles. Pour les élus belges, c’est donc un trésor à protéger.