Patrimoine : la démolition du Pavillon des Sources à l’Institut Curie à Paris est suspendue, à la demande de la ministre de la Culture

La ministre de la Culture Rima Abdul Malak annonce vendredi sur X (anciennement Twitter), avoir obtenu auprès de Thierry Philip, président de l'Institut Curie, "qu'il suspende la démolition du Pavillon des Sources", l'un des bâtiments de l’Institut Curie, prévue à partir du lundi 8 janvier dans le 5ᵉ arrondissement de Paris.

Cette suspension va permettre de "se donner le temps d’examiner, avec les parties prenantes et ma collègue Sylvie Retailleau (la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche), toute alternative possible", ajoute la ministre de la Culture.

L'Institut Curie avait obtenu un permis de démolir de la Ville de Paris, le 24 mars 2023, pour y construire un immeuble plus grand, dans le cadre d'un projet d'agrandissement du campus Pierre-et-Marie-Curie-Val-de-Grâce. Contacté vendredi 5 janvier par franceinfo, l'Institut Curie estime que le rendez-vous au ministère de la Culture s'est "bien passé", que le projet "n'est pas enterré", mais qu'il doit "évoluer".

"Nous avons échangé avec sérénité sur le débat complexe autour d’un projet scientifique indispensable, qui doit rester sur la montagne Sainte-Geneviève et sur l'enjeu mémoriel qui suscite aujourd’hui de l’émotion", a ajouté pour sa part le professeur Thierry Philip, dans un communiqué publié par l'Institut Curie vendredi.

"Nous sommes conscients de l’émoi suscité chez les défenseurs de la mémoire". L'Institut Curie dans un communiqué

Il souhaite aussi rappeler "que le laboratoire de Marie Curie n'est pas le Pavillon des Sources, mais bien le pavillon Curie, l'actuel musée ouvert gratuitement au public". Marie Curie "n’a jamais travaillé" au sein du Pavillon des Sources, c'était "un ancien lieu de stockage de déchets radioactifs, de 100 m², aujourd’hui vide", précise la fondation créée en mémoire de la physicienne.

Jeudi 4 janvier, Stéphane Bern s'était dit "mobilisé" contre la démolition de cet établissement, appelant Emmanuel Macron à préserver ce "patrimoine symbolique". "Si une solution alternative peut être trouvée sur la montagne Sainte­ Geneviève, l’Institut Curie l’acceptera", prévient la fondation qui gère le site. "Si ce n’est pas le cas, il faudra trancher sereinement le débat entre mémoire et science vivante".

à lire aussi Marie Curie : première femme lauréate d’un Prix Nobel

Le Pavillon des Sources constitue le grand ensemble de l’Institut Curie avec le Pavillon Pasteur et le Pavillon Curie. Au cœur du quartier latin, sur la montagne Sainte-Geneviève, ce petit bâtiment en briques beiges construit au XXᵉ siècle servait à entreposer les matières premières utiles aux recherches de Marie Curie, prix Nobel de chimie. Le jardin attenant, "composé de tilleuls et de platanes centenaires, voulus et plantés par Marie Curie elle-même, est également concerné" par ce projet, avait alerté en avril 2023 la sénatrice Catherine Dumas (LR), opposée au projet de démolition.