Patrimoine : Stéphane Bern "mobilisé" contre la démolition du Pavillon des Sources à l’Institut Curie dans le 5ème arrondissement de Paris

"On ne peut pas à la fois demander le réarmement culturel et intellectuel de la France et détruire ce qui fait sa mémoire et sa fierté", dénonce Stéphane Bern auprès de France Culture jeudi 4 janvier. L'animateur, féru de patrimoine, se dit "mobilisé" contre la démolition du Pavillon des Sources, l'un des bâtiments de l’Institut Curie, prévue à partir de lundi dans le 5ème arrondissement de Paris. Il appelle Emmanuel Macron à préserver ce "patrimoine symbolique".

à lire aussi EN IMAGES.Centenaire de la mort de Gustave Eiffel : cinq constructions à travers le monde

L'Institut Curie a obtenu un permis de démolir de la Ville de Paris, le 24 mars 2023, pour y construire un immeuble plus grand, dans le cadre d'un projet d'agrandissement du campus Pierre-et-Marie-Curie-Val-de-Grâce.

Le Pavillon des Sources constitue le grand ensemble de l’Institut Curie avec le Pavillon Pasteur et le Pavillon Curie. Au coeur du Quartier latin, sur la montagne Sainte-Geneviève, ce petit bâtiment en briques beiges construit au XXème siècle servait à entreposer les matières premières utiles aux recherches de Marie Curie, prix Nobel de chimie. Le jardin attenant, "composé de tilleuls et de platanes centenaires, voulus et plantés par Marie Curie elle-même, est également concerné" par ce projet, selon la sénatrice Catherine Dumas (Les Républicains).

"Détruire un jardin est un non-sens"

"Ce n'est pas une architecture extraordinaire, mais c'est un patrimoine symbolique, mémoriel. C'est ce qui en fait sa valeur", argumente Stéphane Bern. De plus, selon lui, "détruire un jardin en ce moment, c'est un non-sens, une aberration. À quelques dizaines de mètres du Panthéon, là où Marie Curie a été la première femme à entrer." Il précise que, contrairement à ce que "certains disent à la mairie de Paris", Marie Curie a bien travaillé dans ce pavillon, "ainsi que cinq prix Nobel".

D'après Stéphane Bern, "l'opprobre retomberait sur l'Institut Curie" si le bâtiment était détruit. Lui qui voit "que l'opinion publique internationale, que la presse anglaise, la presse américaine, la presse polonaise, toute la presse s'est saisie de ce dossier". Stéphane Bern assure avoir alerté le président Emmanuel Macron à ce sujet, avoir "échangé par SMS", mais avoir "bien senti que ça ne bougeait pas". Il précise avoir sollicité son épouse, Brigitte Macron, "en lui demandant d'agir au plus vite".

"Un bras de fer entre ministères"

"La ministre de la Culture est mobilisée aussi, elle est sur le front pour répondre à cette urgence, mais j'ai cru comprendre qu'elle n'avait pas forcément les mains libres", ajoute Stéphane Bern. Selon lui, Rima Abdul-Malak "n'a pas le privilège sur d'autres ministères qui agissent en coulisses, comme le ministère de la Santé". L'animateur considère qu'"un bras de fer est engagé entre les uns et les autres. L'Institut Curie a des appuis très puissants pour obtenir cette démolition".

Selon l'animateur, il existe une solution simple : "Forcer la main de l'Institut Curie en faisant une instance de classement. Ensuite, on s'offre un an de délai pour trouver une autre solution". Stéphane Bern dénonce un "en même temps, insupportable", car selon lui, "on ne peut pas à la fois demander le réarmement culturel et intellectuel de la France et détruire ce qui fait sa mémoire et sa fierté".

Un avis défavorable de la Commission du Vieux Paris

"La destruction du Pavillon des Sources de Marie Curie par l'Institut Curie serait une faute grave. Ce qui en fait la valeur c’est sa dimension mémorielle et symbolique donc patrimoniale. L’opprobre retomberait inévitablement sur l'Institut Curie et ceux qui laissent faire", dénonce également l'animateur sur le réseau social X, où de nombreux messages d'opposition à ce projet sont relayés. Dans son post sur X, Stéphane Bern interpelle Alain Puisieux, le Directeur du Centre de Recherche de l'Institut Curie.

La Commission du Vieux Paris, service municipal dédié notamment à la protection du patrimoine, a émis un avis défavorable à trois reprises pour ce projet. Cette Commission a également demandé le classement de l'institut du radium de Marie Curie, comprenant le Pavillon des Sources et son jardin, le Pavillon Curie et le Pavillon Pasteur, au titre des monuments historiques par le ministère de la Culture.