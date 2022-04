Paris : "Aucun arbre centenaire ne sera abattu" au pied de la tour Eiffel, promet la municipalité après une polémique

Le projet d'abattage d'arbres près du célèbre monument parisien avait été vivement critiqué cette semaine, avec une pétition signée par plus de 30 000 personnes.

Alors qu'une polémique a éclaté à propos d'un projet d'abattage d'arbres au pied de la tour Eiffel, la mairie de Paris assure, samedi 30 avril, qu'"aucun arbre centenaire ne sera abattu" près du célèbre monument parisien. C'est ce qu'a déclaré sur Twitter le premier adjoint de la ville de Paris, Emmanuel Grégoire sur Twitter. "Nous en prenons l'engagement", ajoute-t-il sur le réseau social.

Aucun arbre centenaire ne sera abattu, nous en prenons l’engagement.



Le projet d’aménagement des abords de la Tour Eiffel a connu plusieurs évolutions depuis 2019.



Nous aurons l’occasion prochainement d’en présenter les details.



— Emmanuel Grégoire (@egregoire) April 30, 2022

La polémique avait été lancée, entre autres, par le journaliste spécialisé dans les questions environnementales, Hugo Clément. Dans un tweet publié jeudi, le journaliste interpellait la municipalité sur "OnE I", un projet d'abattage de 42 arbres, dont certains centenaires, dans le cadre du programme de rénovation des abords du monument.

L'association France nature environnement Paris avait quant à elle lancé une pétition vendredi, intitulée "Tour Eiffel : non aux abattages d’arbres, non à la bétonisation en espaces boisés classés". La pétition avait réuni, samedi, à 17h30, plus de 30 000 signatures, sur un objectif de 35 000.

La municipalité, qui n'a pas encore précisé le nouveau projet, souhaitait instaurer environ 16 000 m2 d'espaces verts supplémentaires aux abords du monument, abattre 42 arbres mais en planter 222 supplémentaires.