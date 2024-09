Paris 2024 : des anneaux olympiques posés provisoirement sur le pont d'Iéna

Des anneaux olympiques ont été installés provisoirement samedi 14 septembre sur le pont d'Iéna à Paris, en attendant que ceux qui habillent actuellement la tour Eiffel soient remplacés par une structure plus pérenne pour y rester jusqu'en 2028, a constaté l'AFP.

"Les petits anneaux font un clin d'œil aux gros anneaux", a déclaré la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, en dévoilant avec le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach les cinq anneaux multicolores, accrochés dans l'axe de la Dame de fer, sur ce pont reliant la Tour Eiffel au Trocadéro.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Anne Hidalgo (@annehidalgo)

La structure actuelle, installée en juin sur la tour Eiffel, doit être déposée dans le courant du mois de septembre pour être remplacée par des anneaux plus pérennes. La Ville de Paris et le CIO travaillent à la construction de ces nouveaux anneaux, aussi grands mais plus légers, et adaptés à des conditions hivernales. Les anneaux sur la tour Eiffel "ne pourront pas rester parce qu'ils sont très lourds et on travaille à l'installation d'anneaux qui seraient tout à fait compatibles avec la structure", a expliqué Anne Hidalgo.

Emmanuel Macron soutient l'initiative de la maire de Paris

Le projet d'Anne Hidalgo de garder le logo olympique sur la tour Eiffel, au moins jusqu'aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028, a soulevé de vives critiques chez les défenseurs du patrimoine et les descendants de Gustave Eiffel. Ces derniers estiment que le maintien des anneaux porterait atteinte à l'œuvre de leur ancêtre érigée il y a 135 ans.

La Dame de fer n'a en outre pas vocation à afficher une "enseigne publicitaire", les anneaux olympiques étant une marque commerciale, selon l'Association des descendants de Gustave Eiffel (Adge) qui propose que les anneaux soient "transmis symboliquement" à Los Angeles avant fin 2024.

Emmanuel Macron a déclaré vendredi qu'Anne Hidalgo avait "eu raison" de ne pas enlever "tout de suite" les anneaux, mais sans préciser à quelle échéance les anneaux devraient selon lui être retirés.