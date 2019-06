Normandie : une église bientôt déplacée pour la sauver de l'érosion ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

C'est un très beau village de Normandie connu pour ses peintres impressionnistes du XIXe siècle, comme Claude Monnet. Varengeville-sur-Mer (Seine-Maritime) offre une vue splendide depuis ses falaises, mais l'érosion menace ce patrimoine. D'où l'idée de déplacer l'église qui se trouve à quelques mètres du vide, dans le cadre d'un chantier titanesque, mais indispensable face à l'avancée de la mer. Car au rythme actuel, l'édifice pourrait disparaître d'ici 30 ans.

"Il faut savoir ce qu'on veut"

"Ce sont des travaux qui sont plus qu'immenses, ils sont gigantesques", assure le maire Patrick Boulier. Mais rien n'est validé, car il faut trouver 20 millions d'euros de financements publics, mais aussi privés. Pour le moment, on consolide le clocher et les murs. "Il y a toute une histoire ici. Il faut savoir ce qu'on veut", explique ainsi l'édile. L'opération a déjà été faite en Angleterre, avec un phare reculé de 17 mètres grâce à des rails. Chaque année, 60 000 touristes passent par le site.

