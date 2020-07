Nantes : un incendie en cours dans la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul

Le sinistre s'est déclaré samedi matin dans la cathédrale de Nantes (Loire-Atlantique). Les pompiers sont sur place.

Un incendie est en cours dans la cathédrale de Saint-Pierre et Saint-Paul à Nantes, rapporte une journaliste de France Bleu Loire Océan sur place ce samedi matin. Une fumée noire s'échappe de la façade de la cathédrale, plus précisément du vitrail qui se trouve entre les deux tours. Il n'y a pas de flammes actuellement. Au moins six camions de sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique sont sur place, deux nacelles de pompiers arrosent la façade avec de l'eau pour éteindre l'incendie.

Tout le quartier est bouclé. La police a élargi le périmètre de sécurité, pour éviter l'afflux de curieux.

L'édifice touché pour la seconde fois

Cette cathédrale de Nantes du XVe siècle, classée bâtiment historique depuis 1862, avait déjà été victime d'un incendie, en janvier 1972. L'incendie avait été déclenché accidentellement par le chalumeau d'un ouvrier qui travaillait sur un chantier de réparation de la toiture. Il avait alors détruit la charpente avant qu'elle ne soit restaurée.