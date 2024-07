Monument préféré des Français 2024 : les Douaisiens supportent leur beffroi arrivé en finale

Le monument emblématique du département du Nord a été désigné la semaine dernière pour représenter les Hauts-de-France. Il sera en compétition face à treize autres sites remarquables. Décrochera-t-il le titre de Monument préféré des Français 2024 décerné lors de l'émission de Stéphane Bern sur France 3 ? Réponse au mois de septembre.

Quand on est à Douai, on ne peut pas le rater. "Haut de 61 mètres, il est visible à 12 km à la ronde", écrit l'office de tourisme sur son site. Et les Douaisiens sont fiers de leur beffroi. "Quand je fais des balades dans Douai, naturellement, je vais vers lui. C'est un peu une bulle d'oxygène. Je pense qu'il a toutes ses chances", raconte un habitant.

Le beffroi de Douai en lice pour la finale du Monument préféré des Français. . (FRANCE 3 NORD PAS-DE-CALAIS)

Bâti il y a plus de 600 ans, l'édifice de style gothique est notamment composé d'une tour (avec quatre tourelles) prolongée par une flèche dotée de 54 soleils dorés et d'un grand lion couleur or. En 1837, Victor Hugo, de passage à Douai, était tombé sous son charme. "Il y a là le plus joli beffroi que j'aie encore vu", disait-il à l'époque.

Autre atout de ce beffroi, inscrit depuis 2005 sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, qui pourrait lui faire remporter ce concours : son carillon. En sonnant tous les quarts d'heure, il rythme le quotidien des Douaisiens. "On a un ensemble de 62 cloches, soit 18 tonnes de bronze. C'est un des plus vastes carillons de France", précise Sophie Vitté, guide au beffroi de Douai.

Ses cloches entendues au cinéma

Pour l'anecdote, ce sont ses cloches que l'on entend dans le film Bienvenue chez les Ch'tis et non celles de Bergues.

Le titre de Monument préféré des Français est un gage de développement touristique pour les communes qui le décroche. Si le beffroi de Douai succède au château-fort de Sedan (Ardennes), gagnant de l'édition 2023, la municipalité se dit prête à recevoir plus de touristes. "On a déjà pas mal de visiteurs aujourd'hui. Pourquoi ne pas doubler, tripler ce visitorat. L'hôtellerie se développe. On a les restaurants, les commerces qu'il faut", assure Frédéric Chéreau, le maire de Douai.

Le carillon du beffroi de Douai. (MAXPPP / PHOTOPQR / LA VOIX DU NORD)

Les Français ont jusqu'au 24 juillet 2024 pour voter pour l'un des quatorze monuments finalistes en lice, sur le site de l'émission ou par téléphone au 32 45 (service : 0,80 euros/min + prix appel). L'heureux gagnant sera révélé lors des 41e Journées européennes du patrimoine, les 21 et 22 septembre 2024.