Monument préféré des Français 2023 : le château de Sedan profite de sa nouvelle notoriété

Dans les Ardennes, le château de Sedan a obtenu le titre de monument préféré des Français en 2023, et depuis, sa fréquentation bat des records. L'hôtel-restaurant de la ville bénéficie lui aussi de la popularité grandissante du plus grand château fort d'Europe.

L'immensité et la grandeur du château de Sedan veillent sur la ville des Ardennes depuis 600 ans. Il est le plus grand château fort d'Europe, mais pas le plus célèbre. Cependant, depuis un an, le château de Sedan bénéficie d'une toute nouvelle notoriété, grâce à son titre de monument préféré des Français, obtenu en 2023. Ce titre a été un coup de projecteur pour le site de 35 000 m². Sa fréquentation bat des records cette année : 150 000 visiteurs sont prévus en 2024, soit une multiplication par deux en dix ans.

Une opportunité pour se moderniser

Melaine du Merle, directeur du château, se satisfait d'une popularité grandissante et d'un décor qui attire de plus en plus. Un rayonnement qui se constate au-delà des remparts du château. L'hôtel-restaurant "Le Saint-Michel" de Sedan accueille depuis 50 ans les visiteurs du château pour la nuit ou pour le repas. Cette institution de la ville ne s'attendait pas à une telle hausse de sa fréquentation. Une belle opportunité aussi pour le château de se moderniser, en offrant désormais à ses visiteurs une scénographie pour revivre six siècles d'histoire.

