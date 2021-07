Monténégro : à la découverte des bouches de Kotor

Classée patrimoine mondial de l'UNESCO, les bouches de Kotor (Monténégro) font parties des plus belles baies du monde. Nulle part ailleurs, la méditerranée ne pénètre si profondément les terres : 40 kilomètres où l'eau et le calcaire forment un étonnant labyrinthe. Pour comprendre la géographie du lieu, il faut prendre un peu de hauteur, "on a une petite marche de deux à trois heures pour avoir ce panoramique qui est superbe. On se rend vraiment compte qu'il y a la mer, les falaises, les hauts-plateaux et derrière il y a les montagnes", explique Rado Jovanovic, guide.



Victime de son succès

Le point d'orgue de la visite se situe sur l'île Notre Dame du rocher. À l'intérieur de l'église, une exceptionnelle collection de gravures en argent. Elles ont été offertes par des familles ou des pêcheurs sauvés de la noyade. Au-dessus de l'autel, une icône trouvée miraculeusement en 1452. Il y a quelques années, Kotor était victime de son succès. Plusieurs navires venaient chaque jour, desservant dans l'eau carburants et produits chimiques. Or, au fond des bouches, il n'y a ni marée ni courants et les polluants se fixent. Les poissons sauvages sont moins nombreux qu'il y a 30 ans, perturbés par la pression humaine.