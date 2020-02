Mardi gras : un business juteux pour La Nouvelle-Orléans

Pendant un mois et demi, chaque année, La Nouvelle-Orléans (États-Unis) triple sa population. On vient des quatre coins du pays dans la métropole de l'État de Louisiane pour célébrer Mardi gras, l'un des plus célèbres carnavals au monde. Chaque jour a son défilé, avec à chaque fois un roi et une reine. "Quand vous êtes reine, vous êtes sous le feu des projecteurs. Votre costume doit étinceler", explique le directeur du musée des costumes. Parmi les activités d'une reine, de nombreuses réceptions dans des restaurants de la ville. Ces événements sont tous payants, y compris pour la reine.

"C'est tellement gratifiant"

"L'argent est très important, parce que ça coûte très cher tout ça. Mais c'est tellement gratifiant", assure une reine. Si cette fête coûte cher, elle peut aussi beaucoup rapporter. Ainsi, chaque année, Mardi gras rapporte la somme de 840 millions de dollars à la ville, et fait vivre de nombreuses entreprises.

