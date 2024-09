Loto du patrimoine 2024 : 7,5 millions d'euros attribués à la restauration de 18 sites emblématiques

Un total de 7,5 millions d'euros sera attribué aux 18 sites emblématiques de métropole et d'outre-mer retenus cette année pour la septième édition du Loto du patrimoine, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine ce week-end, a annoncé vendredi 20 septembre 2024 la Fondation du patrimoine. "Cette année, au titre de la Mission patrimoine, la Fondation du patrimoine remettra des dotations comprises entre 200 000 et 500 000 euros" à chacun des sites lors de cérémonies publiques, a précisé la fondation dans un communiqué.

La nouvelle offre de jeux "Mission patrimoine" de la Française des jeux (FDJ), comprenant un ticket à gratter à 15 euros, en vente depuis le 2 septembre, et sept tirages Loto dédiés du 7 au 21 septembre, permet déjà de financer ces 18 projets emblématiques régionaux, a précisé la fondation à l'AFP. Les dotations pour les 100 projets départementaux récemment dévoilés seront, quant à elles, annoncées à la fin de l'année après la vente de ces jeux.

Le patrimoine sportif à l'honneur

Pour cette septième édition, la Mission pour la sauvegarde du patrimoine en péril, dirigée par l'animateur Stéphane Bern, a choisi de mettre en lumière "le patrimoine sportif", en hommage aux Jeux olympiques et paralympiques organisés en France cet été. Parmi les sites sélectionnés figurent la piscine Alexandre Braud à Vallons-de-l'Erdre (Loire-Atlantique), les écuries du haras national de Saint-Lô (Manche) et la tribune d'honneur du parc des Sports de Marville à La Courneuve (Seine-Saint-Denis).

D'autres sites retenus incluent l'usine de La Grande Vapeur à Oyonnax (Ain), l'ancien sémaphore du Pouldu à Guidel (Morbihan), le château de l'Herm à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac (Dordogne), l'église Notre-Dame de l'Assomption à Trois-Rivières en Guadeloupe, ainsi que l'ancienne maison du commandant du pénitencier à La Foa en Nouvelle-Calédonie.

Un homme passe en tenant un cheval devant les bâtiments dévastés du haras national de Saint-Lô. (LOU BENOIST / AFP)

Depuis la première édition en 2018, la Mission patrimoine a aidé plus de 950 sites pour leurs travaux de restauration, dont plus de 125 projets emblématiques du patrimoine régional et plus de 835 sites départementaux (un site par département métropolitain et collectivité d'outre-mer).

"Aujourd'hui, plus de 65% d'entre eux sont d'ores et déjà sauvés : 350 sont terminés et 280 chantiers sont en cours", selon la fondation. L'édition 2023 du Loto avait collecté plus de 28 millions d'euros. Depuis son lancement, il a apporté plus de 155 millions d'euros.