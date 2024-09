Journées européennes du patrimoine 2024 : 14 sites pour 14 régions à explorer à travers l'Hexagone et l'Outre-mer

Pour cette 41e édition, les thèmes à l'honneur seront "le patrimoine des itinéraires, réseaux et connexions " et " le patrimoine maritime". Franceinfo Culture vous propose sa sélection.

Une ancienne usine de peignes, une prison désaffectée ou un phare en métal : pour leur 41e édition, les Journées européennes du patrimoine, du samedi 21 au dimanche 22 septembre, offrent l'occasion de découvrir des milliers de sites à travers le pays. Voici une sélection, totalement subjective et non exhaustive, de quelques lieux à visiter.

1 Auvergne Rhône-Alpes : La Grande Vapeur

Un lieu qui décoiffe. La Grande Vapeur, construite en 1905 et premier bâtiment électrifié d'Oyonnax, est un monument industriel emblématique. Ancien haut lieu de la fabrication de peignes en celluloïd, elle accueillait près de 60 ateliers. Ce site, unique en Auvergne-Rhône-Alpes à recevoir cette année le soutien du Loto du patrimoine, va bénéficier d'une réhabilitation. À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, un chèque sera remis pour financer ce chantier, qui transformera La Grande Vapeur en musée, office du tourisme, tiers-lieu et espace de coworking.

Visite guidée le samedi 21 et le dimanche 22 septembre de 14h30 à 15h30. Angle de la rue René Nicod et de la rue Anatole France, 01100 Oyonnax. Gratuit.

La Grande Vapeur, à Oyonnax (Ain). (JEREMY PENEL / LA FONDATION DE FRANCE)

2 Nouvelle-Aquitaine : Maison Latour-Marliac

Monet en serait ravi. À Temple-sur-Lot, l'horticulteur Joseph Bory Latour-Marliac, créateur des célèbres nymphéas en 1875, immortalisés par Monet, voit sa maison et son jardin ouverts au public pour la première fois depuis sa mort en 1911. En été 2024, les visiteurs peuvent découvrir cet univers, mis en scène par Thierry Huau, à travers un parcours immersif explorant l'influence de l'impressionnisme, nourri par l'industrialisation et l'essor de l'horticulture, sur les arts visuels, la littérature, la musique et les arts décoratifs.

Du samedi 21 et dimanche 22 septembre de 11h à 17h, 20 avenue de Verdun, 47110 Le-Temple-sur-Lot. Gratuit, réservation obligatoire.

Des personnes visitent la pépinière de nénuphars Latour-Marliac à Temple-sur-Lot, dans le sud-ouest de la France, le 23 août 2017. (NICOLAS TUCAT / AFP)

3 Corse : site archéologique de Cucuruzzu-Capula

Pour les amateurs de marche et d'histoire. En traversant une forêt méditerranéenne, vous découvrirez le Castelllu de Cucuruzzu, un site archéologique de l'âge du Bronze, situé en Corse-du-Sud. Ce village fortifié, étudié depuis 1959, est dominé par une tour (Torra) dont les vestiges sont exposés au musée de l'Alta Rocca, à Livia.

Entrée libre de 9h30 à 18h les samedi 21 et dimanche 22 septembre.

Site préhistorique de Castellu de Cucuruzu datant du 2e millénaire avant J.-C. (BOISVIEUX CHRISTOPHE / HEMIS.FR / AFP)

4 Centre-Val de Loire : Villa Rabelais

S'instruire par le plaisir de la bonne chère. La Villa Rabelais, construite en 1884-1885 par l'architecte Stephen Sauvestre pour Georges Goüin, est inscrite à l'inventaire du patrimoine culturel depuis 1991. Rachetée par la ville de Tours en 1949, elle abrite, depuis 2017, la Cité de la gastronomie sous le nom de Villa Rabelais.

Le dimanche 21 septembre de 10h à 18h, 116 boulevard Béranger, 37000 Tours. Gratuit sur réservation.

Un événement à la Villa Rabelais en l'honneur de la sculptrice Laurence Dreano, en 2023. (AVENET PASCAL / HEMIS.FR / AFP)

5 Pays de la Loire : village de Kerhinet

Balade d'un autre temps. Kerhinet, un village briéron entièrement restauré par le Parc naturel régional de Brière, est accessible gratuitement toute l'année et se découvre à pied en suivant deux parcours d'interprétation. Ce lieu offre également une Maison du parc, des résidences d'artistes, une boutique d'artisans, ainsi qu'un hôtel et un restaurant, avec des démonstrations et marchés en été.

Gratuit sur réservation. Informations supplémentaires sur le site.

Village traditionnel en toit de chaume qui se visite à pied à Kherinet en Loire-Atlantique. (LANSARD GILLES / HEMIS.FR / HEMIS.FR)

6 Ile-de-France : chantier de l'église de la Sainte-Trinité

Pour ceux qui n'auraient pas la chance d'accéder au chantier de Notre-Dame de Paris, d'autres sites ouvrent leurs portes dans la capitale. Depuis 2018, un échafaudage recouvre le campanile et les deux tours-lanternes de l'église de la Sainte-Trinité pour permettre la restauration complète de la façade, un chantier qui se poursuivra jusqu'en 2027 avec un budget de 25 millions d'euros. La visite du chantier offre une occasion unique de découvrir les travaux et d'échanger avec les artisans sur leur savoir-faire.

Le samedi 21 septembre de 10h à 10h45. Gratuit sur réservation.

Visite du chantier de restauration de l'église de la Sainte-Trinité, à Paris. (JEANNE ACCORSINI / SIPA)

7 Provence-Alpes-Côte d'Azur : aqueduc et moulins de Barbegal

Ils sont fous ces Romains. Promenez-vous le long des aqueducs et de la meunerie de Barbegal, un ensemble complexe formé de deux aqueducs parallèles qui acheminaient l'eau potable depuis les Alpilles jusqu'à la cité d'Arles. Ces aqueducs alimentaient également une meunerie capable de produire de la farine pour la ville d'Arelate (Arles). Ce patrimoine archéologique de Fontvieille a été sélectionné comme site emblématique 2024 pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le cadre de la septième édition de l'offre de jeux Mission patrimoine, pilotée par Stéphane Bern.

Dimanche 22 septembre. Barbegal, 13990 Fontvieille. Gratuit sans réservation.

Vue de l'aqueduc de Barbegal, à Fontvieille, dans les Bouches-du-Rhône. (BRINGARD DENIS / HEMIS.FR / AFP)

8 Bourgogne Franche-Comté : fort Dorsner

Vestige guerrier. À Giromagny, un chef-d'œuvre architectural du XIXe siècle, construit en grès rose, domine la trouée de Belfort. Édifié entre 1875 et 1879, cet édifice militaire fait partie du système fortifié Séré de Rivières et marque l'extrémité sud du rideau défensif reliant les camps retranchés de Belfort et d'Épinal. Il se distingue par sa cour centrale octogonale dans laquelle pourront tourner les visiteurs.

Dimanche 22 septembre de 10h à 18h, chemin du Fort, 90200 Giromagny. Gratuit.

Vue de l'intérieur du fort Dorsner, à Giromagny, construit en 1875. (BRINGARD DENIS / HEMIS.FR / AFP)

9 Grand Est : "Entre canal et voie ferrée"

Construit avant 1910, ce passage piétonnier surplombant le canal prolonge le parc de la Pépinière. Il porte le nom de François Lecreulx (1729-1812), ingénieur des Ponts-et-Chaussées, reconnu pour ses nombreuses réalisations dans l'ancien département de la Meurthe. L'ouvrage a été conçu par Frédéric Schertzer, ingénieur-constructeur, né en 1845 à Strasbourg, qui fonda une importante entreprise de constructions métalliques à Nancy après 1872 et marque l'industrialisation des quartiers est de Nancy entre 1850 et 1930.

Dimanche 22 septembre 2024 de 14h à 16h, rue Lecreulx, 54100 Nancy. Inscription obligatoire limitée à 50 personnes. Plus d'informations.

Bord du canal de Nancy entre la Marne et le Rhin et façade de l'ancienne usine Alstom. (ESCUDERO PATRICK / HEMIS.FR / AFP)

10 Occitanie : Musée du scaphandre

Plongée dans les profondeurs sous-marine... en Aveyron ! Ouvert exceptionnellement ce week-end pour les Journées européennes du patrimoine, le Musée du scaphandre est tout à fait dans le thème de cette année. Conférence d'un plongeur émérite pour le thème "patrimoine maritime".

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 18h, 38 rue Droite, Ancienne église Saint-Jean-Baptiste, 12500 Espalion. Gratuit sur réservation.

Scaphandres à casque dits "pieds-lourds" utilisés entre 1850 et 1950. (CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON)

11 Bretagne : prison Jacques-Cartier

Fermez une prison, vous ouvrirez un lieu culturel. Ouverte en 1903 et fermée en 2010, la prison départementale Jacques-Cartier, avec son architecture panoptique et cellulaire, a été un lieu de détention pour prévenus et résistants durant la Seconde Guerre mondiale. Récemment acquis par Rennes Métropole, le site se transforme en lieu culturel et citoyen, avec une exposition sur son histoire récente et des événements comme du jazz des années 1940 et des activités pour enfants.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre, de 13h à 18h, 56 boulevard Jacques Cartier, 35000 Rennes. Gratuit sur réservation.

Maison d'arrêt Jacques-Cartier, à Rennes. (ANDRE DURAND / AFP)

12 Normandie : fonderie de Cloches

Pour les fans de Quasimodo, la fonderie de cloches Cornille Havard perpétue une tradition séculaire de fondeurs installés à Villedieu-les-Poêles depuis le Moyen Âge. Dans l'atelier fondé en 1865, environ une centaine de cloches monumentales sont produites chaque année, préservant ainsi le savoir-faire et les techniques ancestrales des compagnons. Renommée pour son expertise, la fonderie a notamment fabriqué les nouvelles cloches de Notre-Dame de Paris.

Samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre, de 10 à 17h30, 10 rue du pont Chignon, 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. Durée 1h, 9,8 euros, 8,5 euros (6-11 ans), gratuit pour les moins de 6 ans, groupes sur réservation.

Un employé travaille à côté d'une cloche, à la fonderie Cornille Havard de Villedieu-les-Poêles, le 5 décembre 2022. (LOU BENOIST / AFP)

13 Hauts-de-France : phare de Walde

Situé sur un banc de sable accessible à marée basse dans la commune de Marck, le phare de Walde marque la séparation entre la mer du Nord et la Manche. Unique en Europe continentale par sa construction originale sur pieux vissés en fer forgé, il résiste bien aux vagues et s'ancre solidement dans les sols mouvants. Mis en service en 1859 et menacé de démolition en 1998, il est classé Monument historique depuis 2022. À marée basse, le banc de sable abrite des colonies de phoques, de veaux marins et de nombreux oiseaux.

Samedi 21 septembre 2024 de 9h à 11h45, chemin des Dunes, 62100 Calais, Pas-de-Calais. Sortie limitée à 25 participants. Plus d'informations en écrivant à l'adresse suivante : epac62@gmail.com.

Colonie de phoques devant le phare de Walde, dans le Pas-de-Calais. (LECLERCQ OLIVIER / HEMIS.FR / AFP)

14 La Réunion : musée historique de Villèlle

Une maison témoin de l'esclavage. Le musée historique de Villèle, situé à Saint-Paul, est une ancienne propriété coloniale qui retrace l'histoire de la plantation et de l'esclavage à La Réunion, notamment à travers la figure controversée de Madame Desbassayns. Il expose des objets d'art, des cartes anciennes et des œuvres liées à l'histoire coloniale, tout en proposant des visites guidées et des ateliers éducatifs.

Samedi 21 septembre de 14h à 17h30 et dimanche 22 septembre de 9h10 à 17h30. Entrée gratuite. Plus d'informations.

Vue aérienne de la maison de maître au musée Villèle, ancienne maison coloniale, musée Panon-Desbassyns, situé à Saint-Gilles les Hauts, sur l'île de La Réunion. (RIEGER BERTRAND / HEMIS.FR / AFP)

Pour retrouver le programme complet des Journées européennes du patrimoine 2024, rendez-vous sur le site.