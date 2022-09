Lille : le retour de la braderie après deux ans d'absence

Après deux ans d'interruption pour cause de Covid, la braderie de Lille revient. Les rues de la ville vont de nouveau sentir les moules, les frites, la bière et les bonnes affaires. L’ouverture officielle est prévue samedi 3 septembre à 8 h.

Vendredi 2 septembre, les négociations ont déjà commencé à Lille (Nord). Des brocanteurs professionnels sont prêts depuis 8 h du matin. De quoi faire quelques affaires, 24 heures avant l’ouverture officielle de la braderie. Les habitués ne se plaignent pas de ce jour supplémentaire de braderie, après deux ans d’absence de braderie. "On mange bien, les gens sont chaleureux et il y a de tout. Moi, je ne cherche rien de particulier, c’est au coup de cœur", résume une femme.



De premières expériences dans la vente

Sylvie Debuchi prépare également sa quarantième braderie, et la troisième pour ses petits-enfants. Cette année, la responsable des ventes est Sasha, 9 ans, encore en formation. "Faut pas laisser les gens négocier donc moi je ne les laisserai pas faire mais par contre, je ne sais pas trop comment m’y prendre", témoigne-t-elle. Et pas de braderie de Lille, sans moules-frites. Un restaurant en a commandé plus d’une tonne. Il faut compter plus de 200 couverts par service.