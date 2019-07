Les terres et mers australes françaises obtiennent leur inscription au patrimoine mondial de l'Unesco

Ces territoires comptent notamment la plus forte concentration d'oiseaux marins au monde et abritent des paysages volcaniques prodigieux.

Les terres et mers australes françaises sont désormais inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco, annonce l'organisme, vendredi 5 juillet. Ces territoires comptent notamment la plus forte concentration d'oiseaux marins au monde et abritent des paysages volcaniques prodigieux.

La candidature inclut l'archipel Crozet, les îles Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam et s'étend sur près de 673 000 km², essentiellement marins, qui correspondent au périmètre de la Réserve naturelle des TAAF, l'une des plus grande aires marines protégées à l'échelle mondiale, créée en décembre 2016 par Ségolène Royal, alors ministre de l'Écologie.

Certaines de ces îles sont interdites d'accès, d'autres, disposant de bases scientifiques, uniquement accessibles par la rotation du navire ravitailleur des TAAF, le Marion Dufresne. Les TAAF accueillent moins de 200 habitants. La décision d'inscrire cette région au classement de l'Unesco été prise par les 21 Etats membres du Comité du patrimoine mondial pour les biens naturels, réunis actuellement à Bakou (Azerbaïdjan).

La France compte désormais 45 sites classés à l'Unesco, dont six sites classé au titre du patrimoine naturel, après le Golfe de Porto en Corse, les lagons de Nouvelle-Calédonie ainsi que les pitons, cirques et remparts de l'Île de la Réunion, ou encore la chaîne des Puys en Auvergne et le site du Mont Perdu dans les Pyrénées (également classé site culturel).

Le site du Parc national du Vatnajökull (Islande) et le patrimoine naturel et culturel de la région d’Ohrid (Albanie) font également leur entrée dans le prestigieux classement.