La Tour Eiffel rouvre après neuf mois de fermeture

Les touristes vont pouvoir retrouver la Tour Eiffel. Après neuf mois de fermeture, la "Dame de fer" rouvre ses portes au public vendredi 16 juillet à partir de 12h45. La capacité d'accueil sera malgré tout réduite à 50%, soit environ 13 000 visiteurs maximum par jour, en raison notamment de la jauge sanitaire imposée dans les ascenseurs face à l'épidémie de Covid-19.

"Il y a une vraie attente des personnels" qui en terminent avec "presque un mois de check up complet", explique le patron de la Tour Eiffel, à propos des 350 employés en chômage partiel depuis 260 jours. Dès mercredi 21 juillet, la visite de la Tour Eiffel à Paris sera soumise au pass sanitaire, conformément aux annonces du président Emmanuel Macron pour les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes.

La Tour Eiffel, fermé au public depuis neuf mois, a accueilli jusqu'à 7 millions de visiteurs en 2014 et encore 6,2 millions en 2019. Depuis l'ouverture de la billetterie, le 1er juin, 70 000 billets ont été vendus jusqu'à fin août.