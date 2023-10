Une mission de l'Unesco se rend en Libye pour inspecter les sites archéologiques touchés par les inondations

Plusieurs sites archéologiques sont menacés en Libye, après les inondations catastrophiques qui ont touché le pays en septembre.

Une mission d'experts de l'Unesco est arrivée lundi en Libye pour inspecter des sites archéologiques, dont Cyrène, touchés par les inondations dévastatrices et meurtrières qui ont frappé l'est du pays le mois dernier, a indiqué l'organisation.

Ces experts se rendront notamment à Cyrène (actuelle Shahat, ndlr) dont le site archéologique qui surplombe la Méditerranée a été inscrit en 1982 sur la Liste du Patrimoine mondial et, depuis 2016, sur celle du patrimoine mondial en péril.

Site de la ville gréco-romaine de Cyrène (Shahhat) dans l'est de la Libye au lendemain des ravages provoqués par la tempête méditerranéenne "Daniel ", photo publiée sur le compte de Claudia Gazzini, analyste d'International Crisis Group, sur la plateforme X le 17 septembre 2023 (UGC / AFP)

Ils doivent effectuer "un premier recensement des dommages causés par les inondations et des structures qui ont besoin d'être rapidement consolidées", selon un communiqué de l'Unesco.

D'autres sites du riche patrimoine archéologique libyen seront également inspectés, notamment "la cité Antique de Ptolémaïs (aujourd'hui Tolmeta, ndlr) et la grotte de Haua Fteah, toutes deux inscrites sur la Liste indicative nationale du patrimoine mondial, ainsi que la cité antique d'Apollonia" (Soussa).

Mesures urgentes

Les pluies torrentielles déversées lors du passage de la tempête Daniel le 10 septembre ont causé d'importants dégâts et provoqué des risques d'effondrement à Cyrène, l'une des cinq cités de la période hellénique qui a donné son nom à la province orientale de la Libye, la Cyrénaïque.

Site de la ville gréco-romaine de Cyrène (Shahhat) dans l'est de la Libye au lendemain des ravages provoqués par la tempête méditerranéenne "Daniel ", photo publiée sur le compte de Claudia Gazzini, analyste d'International Crisis Group, sur la plateforme X le 17 septembre 2023 (AFP / UGC)

Dans le cadre de cette mission, sollicitée par la Libye, l'Unesco entend examiner les moyens de contribuer "au relèvement des zones sinistrées". Parmi ces zones figure notamment la ville de Derna, la plus durement touchée. Une grande partie de la ville a été emportée avec ses habitants par des inondations provoquées par la rupture des deux barrages sur l'oued qui la traverse.

Mardi et mercredi, la délégation onusienne rencontrera les responsables de l'éducation et de la culture pour "recueillir leurs besoins et d'identifier les mesures les plus urgentes à mettre en œuvre".

Selon un dernier bilan donné jeudi par les autorités de l'Est, les inondations à Derna ont fait plus de 4200 morts, et un nombre encore inconnu de disparus.