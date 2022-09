Journées du patrimoine 2022 : aux origines de Guignol, une marionnette "qui avait beaucoup de choses à dénoncer"

Si pour vous, Guignol est un personnage inoffensif qui n'impressionne que les enfants, sachez que ce n'était pas du tout le cas au XIXe siècle. "À l'origine, Guignol se jouait dans les bistrots malfamés de la Saône et c'était un spectacle vraiment pour adultes, rappelle Paul Fournel, auteur du livre Faire Guignol. Il est même arrivé que certains théâtres de Guignol aient été fermés pour des raisons de pornographie."

Guignol est surtout un personnage politique, comme le montre l'exposition que consacre le théâtre parisien Le Mouffetard à la célèbre Marionnette, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, samedi 17 et dimanche 18 septembre. "C'était une marionnette qui avait beaucoup de choses à dénoncer, qui avait le sens de la justice et qui était née pour ça", pointe Natacha Giler, réalisatrice du documentaire Guignol : l'âme populaire de Lyon, projeté dans le cadre de l'exposition.

Un personnage qui paraît "plus bête qu'il n'est"

Ce que le Guignol d'origine dénonce, c'est la fracture sociale de l'après Révolution française. Son créateur Laurent Mourguet est, comme beaucoup de tisserands lyonnais, au chômage, obligé de se reconvertir. "Il a été arracheur de dents et la tradition voulait qu'on attire les clients avec des marionnettes, rappelle Paul Fourmel. Et petit à petit, il a créé à son image le personnage du Guignol. Sa grande caractéristique, c'est toujours de paraître beaucoup plus bête qu'il n'est pour renverser la situation en sa faveur à la fin. C'est un peu ce que l'on retrouve chez Astérix et dans les personnages populaires français".

On date à 1808 la première apparition du personnage, même si c'est certainement un peu hasardeux, prévient Paul Fourmel : "Quand les premiers textes de Guignol ont été écrits, Laurent Mourguet était déjà mort, il ne savait pas écrire, lui. Et donc les premières pièces ont été écrites à la demande de la censure. Sinon, jusque-là, elles étaient sous le régime de l'improvisation".

Des spectacles "assez mauvais"

L'exposition du théâtre Le Mouffetard regroupe l'un de ces carnets de texte, des gravures et bien sûr de nombreuses marionnettes. Gnaffron, Madelon, Guignol et son bâton, qu'en pâtois lyonnais on appelle une "tavelle". Assez loin des Guignol et la reine des neiges et autre Guignol et Aladdin que Natacha Giler peut croiser aujourd'hui : "Des assez mauvais spectacles, je dois dire, et qui n'ont plus grand-chose à voir avec ce pour quoi on le connaît encore et pourquoi il a transcendé les âges".

En digne héritier de la marionnette irrévérencieuse, le théâtre Le Guignol à Lyon propose lui aussi des visites gratuites tout le week-end.