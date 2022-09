Journées du patrimoine 2022 : trente curiosités à découvrir ce week-end en régions

Plus de 20 000 animations sont proposées partout en métropole et dans les départements et territoires d'Outre-Mer ces 17 et 18 septembre 2022. Franceinfo culture vous propose une petite sélection non exhaustive de découvertes pour ces Journées du patrimoine, avec pour thème cette année le patrimoine durable.

La 39e édition des incontournables Journées européennes du patrimoine vous donne rendez-vous les 17 et 18 septembre 2022 autour du Patrimoine durable. Deux jours pour partir à la découverte ou redécouvrir des pans connus ou méconnus de notre histoire, connaître les tenants et aboutissants d’une restauration, aller à la rencontre des savoir-faire régionaux. Voici notre sélection non exhaustive de curiosités à découvrir ce week-end, où que vous soyez.

A uvergne-Rhône-Alpes : Histoire, danse et thermalisme

La région Auvergne-Rhône-Alpes propose 2500 animations à travers ses douze départements.

Un aqueduc romain dans le Rhône

L'Aqueduc du Gier à Chaponost dans le Rhône était l'un des ouvrages qui servaient à alimenter en eau Lugdunum à l’époque romaine. Captant l'eau du Gier à Saint-Chamond, il transportait l'eau sur 86 km jusqu'à Fourvière. Cette portion a bénéficié des fonds de la fondation du patrimoine pour sa restauration en 2016 et 2018. C'est la plus longue section d'aqueduc romain encore visible en France (550m).

Informations : Visites guidées le dimanche 18 septembre 2022 - 10h - 11h30, 14h - 15h30. Gratuit. Nombre de places limité. Adresse : Plat de l'Air Route des Pins 69630 Chaponost

Lyon : échanger avec les danseurs du ballet Preljocaj à la maison de la danse

Le célèbre lieu dédié à la danse invite les spectateurs à passer derrière le rideau. Au programme : visite libre du bâtiment, visites techniques de la scène et rencontre avec les artistes du Ballet Preljocaj qui présente actuellement la nouvelle création du chorégraphe : Mythologies. Lors de ce moment inédit il partageront leur quotidien entre entraînement et répétition.

Informations : Maison de la danse de Lyon samedi 17 septembre à partir de 13h30 jusqu’à 18h. Rendez-vous gratuits et ouverts à tous. Inscriptions sur place pour les visites techniques

Evian-les-Bains : le funiculaire historique

Le funiculaire de Haute-Savoie constitue une pièce rare du patrimoine ferroviaire européen, qu’on nomme "le petit métro évianais". Inauguré en 1907, sa fonction était de transporter les curistes depuis les grands hôtels situés sur les hauts d’Évian vers la source, la buvette thermale et l'établissement thermal.

Informations : samedi 17 septembre 2022 - 10h - 12h20, 13h20 - 19h10 dimanche 18 septembre 2022 - 10h - 12h20, 13h20 - 19h10. Gratuit. Adresse : Gare de départ : rue du Port (à l'arrière du Palais Lumière) 74500 Evian-les-Bains. Toutes les informations sur le site du funiculaire d’Évian et au 04 50 75 04 26

Le funiculaire d'Evian-les-Bains en Haute-Savoie, une pièce rare du patrimoine ferroviaire (Ville d'Evian)

À découvrir aussi dans la région, l'unité d'habitation Le Corbusier à Firminy dans la Loire ou les Grandes Thermes de Chatel-Guyon dans le Puy-de-Dôme.

Bourgogne-Franche-Comté : savoir-faire culinaire et industrie photo

Près de 1500 événements sont organisés dans les huit départements de Bourgogne-Franche-Comté.

Une moutarderie en Côte-d'Or

Patrimoine culinaire de la région, ce condiment légendaire est encore fabriqué par quelques maisons indépendantes bourguignonnes. C'est le cas de la moutarderie Fallot à Beaune (Côte-d’Or). Le site propose un parcours découverte à sensations fortes. Au programme, visite guidée interactive du laboratoire de production, petit atelier de fabrication, découverte d'un ancien atelier, et dégustation de moutardes.

Informations : vendredi 16 et samedi - 10h- 16h30. Dimanche 18 septembre 2022 - 10h- 14h30. Visites limitées à 20 personnes pour le parcours. Il est conseillé de réserver sur le site internet. Adresse : 31 rue du Faubourg Bretonnière 21200 Beaune. Consulter le site internet Tel : 03 80 22 10 10

L'usine Kodak en Saône-et-Loire

Berceau de la photographie, Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire fût durant un siècle un important site industriel photographique en France notamment avec l'Usine Kodak (détruite en 2008). Une visite guidée par les membres de l’Association CECIL, présente l'atelier qui a été sauvegardé. Des milliers d'objets et de documents retraçant l'histoire de Kodak y sont conservés ainsi que des pièces exposées, permettant de visualiser l’évolution des appareils et les différentes étapes de la fabrication de la pellicule. Les enfants pourront être photographiés en "kodakettes".

Informations : Le musée Kodak est ouvert le dimanche 18 septembre de 14h à 17h30. Entrée libre, visites toutes les 30 min. Elle durera environ 15 min - Groupe de 15 personnes maximum.

L'association Cecil (Cercle des Conservateurs de l'Image Latente) anime le musée Kodak, installé dans l'ancienne bibliothèque du centre de recherches (FTV)

À visiter aussi dans la région l'horloge astronomique de la cathédrale de Besançon ou l'atelier des Cubes du sculpteur Alain Vuillemet à Saint-Aubin-Château-Neuf dans l'Yonne.

Bretagne : le patrimoine entre terre et mer

En Bretagne, plus de 1000 lieux ouvrent leurs portent à travers les quatre départements de la région.

Quimper : le musée des Beaux-Arts à l’heure du patrimoine durable

Entre collections classiques, sujets bretons et école de Pont-Aven, le musée du Finistère accueille gratuitement le public Au programme, des échanges avec des restauratrices d’œuvres d’art et la régisseuse de l'établissement sur le thème du patrimoine durable.

Entrée gratuite Musée des Beaux-Arts – 40, place Saint-Corentin –, 29000 Quimper Dimanche 18 septembre 2022, 14h-15h30

Lancay : la fabrication du pain au moulin dans le Morbihan

Le moulin de Lançay a traversé les siècles depuis le Moyen-Âge (fin du XIVe siècle). À l'occasion des journées du patrimoine, le site propose des visites guidées et commentées du moulin et de ses installations hydrauliques, roue et canaux. Les visiteurs pourront assister à une démonstration de fabrication de pain bio au levain, dans le four à bois attenant au moulin

Informations : Moulin de Lancay ouvert le samedi 17 septembre de 14h30 à 18h. Tarif 3 €, gratuit enfants moins de 6 ans, prix libre pour étudiants, chômeur

Le moulin de Lançay dans le Morbihan est inscrit aux monuments historiques. (Moulin de Lançay)

À expérimenter aussi dans la région, le fort de Penthièvre (Morbihan), une balade découverte à l'abbaye Saint-Sulpice la forêt (Ille-et-Vilaine) ou encore un jeu dans les vestiges disparus du château de Callac (Côtes d'Armor).

Centre-Val de Loire : des trains toujours à l'heure

La région Centre-Val de Loire recense cette année près de 1500 activités.

Orléans : un escape game à la gare

La SNCF est partenaire des journées du Patrimoine. L’occasion de découvrir l’envers du décor du chemin de fer français et de découvrir les gares autrement. C’est le cas, notamment à Orléans où la gare se transforme en escape game pour les participants. En gare d'Orléans, vous pouvez aussi visiter une cabine de conduite, vous mettre à la place du conducteur, parler avec lui de son métier et repartir avec votre photo souvenir.

Informations : samedi et dimanche de 9h à 12h et de 13h30 à à 18h. Inscription à l'arrivée pour l’escape game et à partir du 1er septembre pour la visite.

Erue-et-Loir : un atelier de restauration en horlogerie et mécanique d'art

L'atelier situé à Allones accueille le public pour raconter le métier d'horloger de ses débuts à nos jours, suivi d'une explication de l'outillage conventionnel utilisé pour la restauration des mécaniques horlogères.

Informations : Atelier horlogerie ouvert le samedi 17 Septembre de 10h à 12h. Entrée libre, sur réservation par téléphone ou par mail. Maximum 8 personnes. Téléphone : 02 37 99 33 16

Corse : histoire d'une île

Une centaine de visites sont organisées du nord au sud de la Corse.

Cauria : jeu de piste dans les mégalithes en Corse-du-Sud

A partir d'un jeu de piste inédit mêlant énigmes, observations et devinettes, venez jouer en famille pour découvrir le site archéologique de Cauria. Les alignements de Cauria sont constitués de menhirs, de stèles et de statues-menhirs.

Informations : 20 places par créneau horaire. Prévoir de l'eau, des chaussures de marche et une casquette/chapeau. Cette animation est destinée aux familles. Parcours d'environ 2 km sur terrain plat. Inscriptions par mail : lra@lra-corse.fr

Penta di Casinca : vue imprenable au village en Haute-Corse

Seul village classé site pittoresque de Corse, le village de Penta di Casinca a été fondé au cours du Moyen-âge. Ce village est orné de pierres grises et de toits en lauzes, posé comme un fort sur son promontoire rocheux qui dévoile un panorama époustouflant sur la mer.

Au programme, promenade sur le sentier du patrimoine de Penta, visite commentée des rénovations liées aux matériaux et savoir-faire durables.

Informations : uniquement le dimanche 18 septembre 2022 de 10h à 13h. Gratuit. Accès en véhicule de préférence.

Le village de Penta di Casinca, en Haute-Corse offre une vue panoramique sur la Mer Tyrrhénienne (Penta di Casinca)

À voir aussi, le musée régional d'anthropologie de la Corse à Corte, le Palais Fesch à Ajaccio, la citadelle de Bastia et toutes les tours génoises qui jalonnent l'île.

Grand-Est : les trésors et les secrets de la région

La région Grand-Est propose près de 2200 événement ce week-end à travers ses dix départements.

Strasbourg : la collection d’anatomie normale de la faculté de médecine

Visite libre d'une partie de la collection, ouverte exceptionnellement au public. Le Musée compte actuellement près de 20 000 pièces, montrant toutes les régions du corps humain. Les pièces les plus impressionnantes sont exposées dans des vitrines au 1er étage du bâtiment d’Anatomie.

Informations : Ouverture exceptionnelle d’une partie de la collection Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 de 14h à 17h Rendez-vous sur le site des Nouveaux Hôpitaux Civils. Adresse : Institut d'Anatomie Normale - Hospices Civils 1 place de l'Hôpital 67000 Strasbourg Tél. : 03 68 85 39 30

Nancy : une ville qui regorge de trésors

Par sa densité et ses multiples facettes, par la richesse de son histoire et de ses bâtiments remarquables, le patrimoine nancéien étonne et séduit. Que ce soit à la Villa Majorelle, au Musée de l'École de Nancy, du Musée des Beaux-Arts, ou encore la Chambre de Commerce, des visites libres ou guidées dévoilent tout sur ce véritable univers esthétique mis à la portée de tous.

La villa Majorelle de Nancy, emblème de l’architecture Art nouveau (PHOTOPQR/L'EST REPUBLICAIN/MAXPPP)

Charleville-Mézières : bienvenue dans "La Caravane de l'horreur"

Haut lieu de la marionnette, Charleville-Mézières présente sur la place ducale "La Caravane de l’horreur". Un spectacle qui mêle le théâtre d'objets et le thriller à la façon d’Alfred Hitchcock. 17 minutes de tension pour s’amuser à se faire peur, non sans humour.

Informations : Vendredi 16 et samedi 17 septembre de 14h à 18h sur la place Ducale de Charleville-Mézières. Gratuit. Ouvert à 17 personnes par séance.

Hauts-de-France : prendre de la hauteur

Dans les Hauts-de-France, pas moins de 2000 animations attendent les visiteurs dans les cinq départements de la région.

Dunkerque : le superbe phare du Risban

Du haut de ses 60 mètres, le phare du Risban (Nord), érigé en 1842, est le plus septentrional de France. Situé à proximité du centre-ville, le phare domine le port et offre une vue imprenable sur la mer, l’agglomération et l’arrière-pays des Flandres. Pour atteindre son sommet, il faut gravir 276 marches. Sa lanterne, équipée d’une lentille de Fresnel, a une portée d’un peu plus de 50 km.

Informations : Visites gratuites du phare du Risban les 17 et 18 septembre de 10h à 19h

Calais : à la rencontre du Dragon, œuvre d'art unique

En repos dans son antre, le fameux Dragon de Calais vous laisse profiter de la vue imprenable depuis la terrasse située sur son dos : panorama de la ville, vue sur la mer et le port. L'équipe accueille le public pour échanger autour de l’univers de ce géant de bois et d’acier.

Informations : Visites de La compagnie du Dragon uniquement le dimanche 18 Septembre 2022 de 10h30 à 18h. Départ toutes les 15 minutes. Gratuit. Adresse : 201 avenue Winston Churchill, 62100 Calais.

Le Dragon de Calais, un monstre gentil qui offre une vue panormamique sur la ville de Calais (PHOTOPQR/LA VOIX DU NORD/MAXPPP)

Cayeux-sur-Mer : visite guidée des cabanes de plage

Aujourd’hui reconnu pour ses 2,6 km de chemin de planches et ses 493 cabines de plage, Cayeux-sur-Mer en Picardie s’impose comme une station balnéaire, nautique et de nature. Un condensé d'informations sur une courte distance, qui permet de comprendre l'histoire de la station et de ses habitants.

Informations : Visite le dimanche 18 Septembre 2022 de 10h à 12h. 20 places sur réservation. Téléphone : 03 22 26 61 15.

Normandie : visites d'hier et d'aujourd'hui

En Normandie, les cinq départements de la région proposent 1900 expériences.

Fécamp : sur les traces du murs de l’Atlantique

Petite randonnée sur les traces du Mur de l'Atlantique. Jalonné de blockhaus et d’abris, le chemin conduit le promeneur au supposé "hôpital militaire allemand", lieu insolite creusé dans la craie. Prévoir chaussures confortables et vêtements chauds.

Informations : samedi 17 et dimanche18 septembre : 14h à 15h / 15h à 16h30. RDV Parking du Cap Fagnet de Fécamp.

Andé : balade ethno-botanique et danse participative électro au moulin

Le lieu est magique : dans l'Eure, un ancien moulin à pans de bois et à roue pendante, le dernier spécimen de ce genre que compte la Seine. Au programme : des spectacles et une balade ethno-botanique. On aime aussi ce rendez-vous pour sa grande danse participative électro.

Informations : week-end artistique au Moulin d’Andé. Du vendredi 16 au dimanche 18 septembre 2022. 65 rue du moulin 27430 Andé.

Le Moulin d'Andé dans l'Eure invite les visiteurs à faire la fête tout le weekend des journées du patrimoine (Moulin d'Andé)

Nouvelle-Aquitaine : souterrain et paillettes

En Nouvelle-Aquitaine, la plus grande région de France, propose plus de 2500 lieux à découvrir sous un nouvel angle.

Saint-Émilion : le patrimoine souterrain

La cité médiévale du bordelais propose de découvrir son patrimoine souterrain.. De l’histoire du moine fondateur du village, au creusement de la surprenante église monolithe au début du XIIe siècle, la visite immersive parcourt quatre monuments : l’ermitage d’Émilion, la chapelle de la Trinité et ses peintures médiévales, les catacombes ainsi que l’église souterraine.

Informations : ·Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h30 à 16h30. 45 à 60 min - RDV place de l'église monolithe ·30 personnes. Arrêt de la billetterie 5 min avant le départ Tarifs : 7€

Biarritz : l’Hôtel du Palais ouvre ses portes

Élément incontournable du patrimoine culturel biarrot, l’ancienne résidence Impériale de Napoléon III et Eugénie, aujourd’hui Hôtel 5 étoiles "Palace", a rouvert ses portes le 3 juin dernier, après un chantier de rénovation entamé en 2017. Labellisé "Entreprise du Patrimoine Vivant", l’établissement compte sept artisans d’art.

Informations : visites commentées samedi 17 et dimanche 18 septembre à 9h, 10h, 11h, 14h, 15h, 16h. Gratuit. Visite de 45 minutes des nouvelles installations depuis les chambres, dont une suite, le bar Napoléon III, les restaurants de la Rotonde, la piscine extérieure. Nombre de places limité à 10 personnes par visite. Réservation préalable obligatoire à partir du 8 septembre uniquement en ligne sur le site de la ville de Biarritz.

Fleuron emblématique de Biarritz, l’Hôtel du Palais surplombe majestueusement l’océan atlantique (MAXPPP)

À voir aussi dans la région, le chantier de restauration du Joshua à La Rochelle (Charente-Maritime), l'arboretum du plateau de Millevaches (Corrèze), les grottes du Régulus à Meschers-sur-Mer en Charente-Maritime, Le Musée URÊKA enHaute-Vienne qui raconte 60 ans d'exploitation minière uranifère du Limousin.

Occitanie : culture, architecture, nature

L’Occitanie avec ses 13 départements propose plus de 2800 animation à travers son territoire.

Toulouse : passez la nuit au Capitole

A Toulouse, les journées du patrimoine se savourent aussi la nuit tombée. Le célèbre Capitole ouvre ses portes pour une soirée sur le thème : "Capital, Capitole, la ville en mémoires". Au programme, visites théâtralisées autour de l’édifice, réalisation d’une fresque en direct, bal de la Belle Epoque….

Informations : Animations gratuites le samedi 17 septembre de 18h30 à minuit. Rendez-vous au Donjon du Capitole.

Montpellier : entre architecture et nature

De l’incontournable Place de la comédie aux petites ruelles médiévales, de la Cathédrale St Pierre à l'Hôtel Saint-Côme, l’ambiance méditerranéenne est au rendez-vous dans le centre historique de Montpellier.

La cité millénaire aime aussi composer avec la nature. On y cultive depuis toujours la folie des jardins, qui s'ouvrent aux visiteurs dans les grands domaines privés, à travers plus de 180 espaces verts, parcs municipaux et squares.

Sur les pas de Molière à Pézenas

Difficile d’évoquer Pézenas sans penser à Molière. Le dramaturge a séjourné dans la cité de l’Hérault à la demande des États Généraux du Languedoc. À l’occasion du 400e anniversaire de la naissance de Molière, la Maison des Métiers d'Art propose des visites guidées du site.

Informations : du vendredi 16 au dimanche 18 septembre 2022 Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité.

Téléphone : 04 67 98 11 12

Loire-Atlantique : prendre son envol

Dans les Pays-de-la-Loire, plus de 2000 lieux répartis dans les cinq départements accueillent le public.

Rezé : circuits courts à la Maison radieuse Le Corbusier

L’association des Habitants de la Maison Radieuse de Rezé, organise des visites guidées en intérieur et en extérieur, avec présentation des initiatives de réemploi et de circuits courts au sein de l’unité d’habitation. À cette occasion, l’accès au toit-terrasse sera possible.

Informations : Entrée gratuite, le dimanche 18 septembre, 10h-12h, 13h30-14h, 14h-14h30

La maison radieuse Le Corbusier de Rezé en Loire-Atlantique (MAXPPP)

Nantes : exposition immersive au centre chorégraphique

Le CCNN propose la visite de ses coulisses et de ses moindres recoins grâce à plusieurs projections-vidéo. Les quartiers Viarme, Talensac et Hauts-Pavés s’animent et résonnent de manière festive, inattendue et insolite. Les acteurs culturels et associatifs invitent les curieux à flâner d’un lieu à l’autre, d’un concert à l’autre, d’un artiste à l’autre.

Informations : Le CCNN est ouvert samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h. Entrée libre. Adresse : 23 rue Noire, Nantes

Saint-Aignan-Grandlieu : l'avion Super Constellation

Le Lockheed Super Constellation est l’aéronef de transport civil considéré comme le plus élégant jamais construit. Cet avion transatlantique est associé à l'essor des communications aériennes de l’après-guerre. Il est entreposé et visible à Saint-Aignan-Grandlieu.

Informations : visites samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h. 7€, gratuit jusqu'à 12 ans, parking gratuit, sans inscription

Provence-Alpes-Côte-d'Azur : archéologie et art contemporain

La région Provence-Alpes-Côte-d’Azur à travers ses six départements ouvrira les portes de 1400 lieux du patrimoine bâti ou régional

Marseille : plongeon artistique au musée subaquatique

Situé au large de la plage des Catalans, le musée subaquatique présente une collection de dix œuvres immergées. Munis d’un masque et tuba, cet espace sous-marin dédié à l’art contemporain, à la biodiversité marine et à la protection de l’environnement expose en continu une dizaine d'œuvres qui dialoguent avec les algues et planctons qui peu donnent un nouvel aspect aux fonds sous-marins.

Informations : la visite du musée subaquatique de Marseille est libre et se fait sous la responsabilité des nageurs.

France 3 Provence-Alpes / M. Frey / E. Zini / F. Ventura

Avignon : le réemploi à l’honneur au musée Lapidaire

Vous vous interrogez sur le patrimoine durable et le réemploi dans l’architecture et l’art ? Le musée Lapidaire d’Avignon en est l’illustration parfaite ! Benoît Martin, chargé de collections du musée Calvet, vous présentera les collections grecque, romaine, gallo-romaine et paléochrétienne dans la chapelle du collège des jésuites, construite au XVIIe siècle.

Informations : Ouvert Samedi 17 septembre, 16h30-17h15 et dimanche 18 septembre, 11h-11h45. Gratuit. Adresse : musée lapidaire – 27, rue de la République – 84000 Avignon

Les Journées du Patrimoine se tiennent également dans les Dom-Tom. En voyage ou résidents à l’année, une multitude de sites emblématiques ou secrets sont ouverts à la visite.