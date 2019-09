Italie : à la découverte du palais Farnèse, siège de l'ambassade de France

À Rome (Italie), le palais Farnèse est habituellement fermé au public. "Et pour cause, il s'agit de l'ambassade de France. Ici, on travaille. Une fois par an, l'ambassade est ouverte au public. 5 000 personnes sont attendues dimanche 22 septembre. L'ambassade accueille principalement des Italiens, mais aussi des Français qui viennent voir l'un des plus beaux palais de Rome", explique le journaliste de France 2 Alban Mikoczy, en duplex depuis Rome.

L'ambassadeur de France présente le palais aux visiteurs

Les visiteurs se pressent pour découvrir ce joyau. Le guide est l'ambassadeur lui-même, qui alterne les explications en italien et en français. Sur les murs, les grandes fresques racontent l'histoire de la diplomatie française. "Ici, c'est la réconciliation entre François Ier, que l'on reconnaît fort bien avec son nez caractéristique, et Charles Quint", explique Christian Masset, ambassadeur de France en Italie. L'édifice date du XVIe siècle, construit à la demande d'Alexandre Farnèse, futur pape Paul III.

Le JT

Les autres sujets du JT