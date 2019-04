YouTube relie par erreur l'incendie de Notre-Dame aux attentats du 11-Septembre

Alors que les images en direct de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris affluaient sur YouTube, lundi 15 avril, un texte est apparu sous certaines vidéos. Le message se référait à une entrée de l'Encyclopædia Britannica, consacrée aux attentats terroristes du 11 septembre 2001, qui ont fait près de 3 000 morts dans l'effondrement des tours jumelles du World Trade Center de New York.

Why in the world is @YouTube putting information about 9/11 underneath the Notre Dame livestream from @FRANCE24?



(Especially since it seems like, at least right now, ongoing renovations are the most likely cause, no indication of terror) https://t.co/A3HP36epxx pic.twitter.com/ZheCMC5pcG