VIDEO. Notre-Dame de Paris : l'incendie vu du ciel

Un panache de fumée qui s'élève dans le ciel parisien, s'étend sur une dizaine de kilomètres et des flammes visibles depuis un avion de ligne. Le passager d'un vol commercial a filmé l'incendie de la cathédrale Notre-Dame, lundi 15 avril, alors que son avion survolait Paris.

Apercevant la colonne de fumée blanche depuis le hublot de l'appareil, ce passager a capturé l'incendie avec son téléphone portable. Il est alors, sans doute, près de 19 heures. Sur ces images, on devine les flammes qui s'élèvent dans le ciel de l'île de la Cité. A ce moment-là de la soirée, la charpente est un véritable brasier et l'incendie menace l'ensemble de la structure. Il faudra attendre 3 heures du matin, dans la nuit de lundi à mardi, pour que les pompiers annoncent avoir "maîtrisé" le feu et 9h30 pour qu'ils le déclarent complètement éteint.