Un an après l'incendie, le gros bourdon de Notre-Dame de Paris retentit de nouveau

Le mercredi 15 avril à 20 heures, un an jour pour jour après l'incendie qui s'est emparé de Notre-Dame de Paris, la grande cloche de la cour sud a résonné dans la capitale. "Deux mots résument ce moment : la force et l'union, résume la journaliste Peggy Mauger, présente sur place. Faire sonner cette force ce soir, c'est d'abord montrer qu'un an après l'incendie, la cathédrale est encore fermée mais qu'elle reste toujours vivante et qu'elle le restera."

"Notre-Dame de Paris célèbre aussi tous ces soignants"

Un instant d'autant plus marquant pendant la période que nous traversons actuellement. "Dans ce contexte si particulier du coronavirus, il s'agit aussi de s'associer et de s'unir à tous les Français, qui, chaque jour à 20 heures, applaudissent le corps médical. Ce soir, Notre-Dame de Paris célèbre aussi tous ces soignants", reprend Peggy Mauger. Pour l'instant, les travaux de la cathédrale sont à l'arrêt en raison des mesures sanitaires en vigueur pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.

