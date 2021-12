Sur le parvis de Notre-Dame de Paris, la bande dessinée raconte le chantier de la cathédrale

À Paris, à l’invitation de l’établissement public chargé de la restauration de la cathédrale Notre-Dame, des auteurs de bande dessinée exposent leurs planches sur le parvis, sur les palissades du chantier. Ils sont cinq, Mathieu Sapin, Adjim Danngar, Zeina Abirached, François Schuiten et Sandrine Martin et chacun raconte dans son style une ou plusieurs étapes du chantier de Notre-Dame.

La présence de plomb a compliqué l'accès au chantier

Pour pouvoir donner vie à leur récit, ils ont eu accès à la cathédrale dans des conditions particulières en raison de la présence de plomb sur le chantier. "C'était vraiment un moment privilégié d'entrer sur ce chantier, se souvient Sandrine Martin. On est monté tout en haut des voûtes et on a pu aussi voir des choses incroyables, comme la rosace, à 20 centimètres de notre nez. C'est vraiment très, très impressionnant."

"On ne peut pas emporter de carnets de dessins sur le chantier : rien de ce qui ne peut pas être lavé ne doit sortir. Mais par contre, on a eu accès à beaucoup de documentation." Sandrine Martin à franceinfo

Sandrine Martin a réalisé deux dessins où domine la couleur : le premier permet de comprendre l’organisation du chantier et dans le second, elle décrit le travail des restauratrices qui, dans les chapelles test, ont redonné tout leur éclat aux décors peints de Viollet Le Duc. De son côté, François Schuiten, raconte dans un très grand format l’impressionnant travail des cordistes qui sont intervenus le long des arcs-boutants de la cathédrale.

"Ce ballet, cette chorégraphie des cordistes, au cœur de ce vide, c'était quelque chose de très inspirant !" François Schuiten à franceinfo

"C'est ce que j'ai essayé de capter et de rendre dans cette illustration, poursuit le dessinateur. On plonge véritablement au cœur des arcs boutants et on les voit vraiment descendre au cœur de tout ça. On a les gargouilles en avant plan et on voit la scène à l'arrière-plan. C'est une vue très particulière." "Je crois qu'il a fallu que je fasse une quinzaine de photos et que je recompose tout ça pour arriver à rendre ça, se souvient-il. On a une lumière que j'aime beaucoup : une lumière du matin un peu rosée, qui touche les façades et qui touche les éléments d'architecture. J'ai eu de la chance !"

Une exposition pour les enfants et les adultes

L’exposition, volontairement didactique, s’adresse à tous, petits et grands. "Les enfants vont pouvoir jouer avec le dessin de Sandrine Martin et retrouver les différents compagnons et les différents corps de métiers dans un 'Cherche et trouve', explique Jérémy Patrier Laitus, directeur de la programmation culturelle au sein de l’établissement public chargé de la restauration de Notre Dame. Les adultes vont pouvoir être frappés par les explications nourries des différents dessins. C'est vraiment un public très large." Une exposition à découvrir jusqu'en juin prochain.