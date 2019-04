Notre-Dame : la photo d'un père et sa fille une heure avant l'incendie devient virale, l'auteure du cliché les retrouve

Quand Brooke Windsor, une touriste britannique de passage à Paris, prend la cathédrale Notre-Dame à Paris en photo sur son téléphone, lundi 15 avril, elle ne se doute pas que le cliché va rester dans la postérité. Prise à 17h52, soit une heure avant l'incendie, la photo montre un père et sa fille en train de jouer sur le parvis. Le ciel est bleu. En arrière-plan, la flèche, détruite quelques instants plus tard par les flammes, se dresse derrière les deux tours.

I took this photo as we were leaving #NotreDame about an hour before it caught on fire. I almost went up to the dad and asked if he wanted it. Now I wish I had. Twitter if you have any magic, help him find this pic.twitter.com/pEu33ubqCK