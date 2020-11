Notre-Dame de Paris : les carrières de pierre vont rouvrir pour la restauration de la cathédrale

Nécessaires pour la restauration de Notre-Dame, les carrières de pierre de taille vont bénéficier de dérogations pour rouvrir, a annoncé mercredi 18 novembre le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal à l'issue du Conseil des ministres.



Le gouvernement a présenté une ordonnance qui permettra de "se dispenser d'un certain nombre de procédures et d'obligations pour rouvrir ou étendre de nouvelles carrières de pierre", ce qui "facilitera considérablement les travaux de restauration de Notre-Dame" qui a "un besoin important de pierre de taille", a-t-il précisé.

L'exécutif espère toujours achever la reconstruction en cinq ans

"Cet engagement est une nouvelle preuve de notre volonté de faire tout ce qui est nécessaire pour faciliter les travaux de restauration et atteindre l'objectif fixé par le président de la République d'achever le chantier de reconstruction de cette cathédrale si chère aux Français en cinq ans", a-t-il conclu.



Actuellement, des ouvriers perchés à des dizaines de mètres de hauteur démontent le gigantesque échafaudage métallique et ses 35 000 tubes de métal, un délicat travail de fourmi qui devrait être terminé à Noël et permettra de lancer la reconstruction. Après l'incendie survenu dans la soirée du 15 avril 2019, le chef de l'Etat avait annoncé vouloir une reconstruction en cinq ans avec une réouverture en 2024.