Monde : les 7 moments marquants de 2019

Le 15 avril, en une fraction de seconde, quelque chose s'est brisé : l'Histoire a basculé, la flèche de Notre-Dame de Paris à terre, la France et le monde sidérés, notre drame en direct. Un éclair de fureur sur le visage de Greta Thunberg à la vue de Donald Trump. Le 23 septembre à l'ONU, les puissants écoutent, une enfant accuse. Le monde assiste à la naisse d'une icône. À Rouen, le souffle d'une explosion sème en une nuit le vent de la suspicion. Se protéger de quoi, comment ?

Révolution pacifique, manifestations violentes et homme volant

À Hong Kong (Chine), il a suffi de quelques secondes pour changer le cours de l'Histoire. Un 11 novembre quand un policier pointe son arme sur un manifestant et tire. Un rêve se brise : celui d'une révolution démocratique sans victime. À Alger, c'est une révolution pacifique qui naît. Un 22 février, tout un pays qui se soulève, l'instant où le peuple décide de prendre son destin en main. À Paris, le 16 mars, c'est la violence qui l'emporte, celle des black blocs, de certains gilets jaunes, mais aussi de certains policiers. Champ de bataille sur les Champs-Élysées, des enseignes mises à sac pour le symbole. Et le même lieu, quatre mois plus tard, théâtre cette fois d'un exploit : un homme qui vole, devant la tribune officielle. Quelques minutes où le temps s'est suspendu et où l'espace d'un instant, tout semblait possible.

Le JT

Les autres sujets du JT