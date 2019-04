Incendie de Notre-Dame : 72 % des Français se félicitent des dons faits par les milliardaires pour la reconstruction

Seuls les partisans de La France insoumise se montrent majoritairement critiques envers ces dons.

72 % des personnes interrogées se félicitent des dons faits par les milliardaires pour financer la reconstruction de Notre-Dame de Paris après l'incendie qui a touché la cathédrale, selon un sondage Odoxa pour France Inter, la presse régionale et L'Express dont les résultats sont diffusés mardi 23 avril.

"Les trois quarts des Français (72 %) pensent que ces dons sont 'une bonne chose car ce sera bien utile pour la reconstruction de la cathédrale' et seulement un quart estime au contraire que ces dons sont 'une mauvaise chose car il est indécent de se faire de la publicité en profitant de ce drame'", précise Odoxa.

Si l'on se penche sur l'opinion politique des sondés, seuls les partisans de La France insoumise se montrent majoritairement critiques envers ces dons (55 %). Les sympathisants des autres partis y sont majoritairement favorables, dans une proportion de 60 % des personnes interrogées pour les socialistes, à 91 % pour LREM (66 % au RN et 82 % à LR).

Enquête réalisée les 17 et 18 avril auprès d'un échantillon représentatif de 1 003 Français âgés de 18 ans et plus.