Didier Durand, PDG de l’entreprise Pierrenoel : « Notre-Dame de Paris n’est pas sauvée »

Didier Durand est le PDG de l’entreprise Pierrenoel, spécialisée dans

la restauration du patrimoine et des monuments historiques. Près de

cinq mois après l’incendie du 15 avril 2019, Notre-Dame de Paris est

en plein chantier. Et ce chantier, c’est sa société qui en est en charge.

Ce tailleur de pierre en assure la coordination.

« Nous sommes dans la première manche : la sécurisation. Il faut tenir

Notre-Dame de Paris, la sécuriser, et ce n’est pas encore gagné.

Même si on a le sentiment, aujourd’hui, au bout de quatre mois, que tout va

bien, non, Notre-Dame de Paris n’est toujours pas sécurisée. Elle ne le

sera pas tant que l’on n’aura pas retiré ces 250 tonnes d’échafaudages

qui se trouvent au-dessus et qui étaient conçues pour la restauration

de la flèche », explique Didier Durand.

« Ces échafaudages ont fondu, ils sont même soudés », poursuit-il. « Et

ces 250 tonnes, il faut pouvoir les retirer. L’entreprise Europe

Échafaudage avec les frères Le Bras travaillent au niveau de tout ce qui

est étaiement et charpente. Ils oeuvrent pour qu’on puisse

éventuellement retirer au plus vite ces échafaudages », poursuit le

patron de l’entreprise Pierrenoel.

Sa société emploie 47 personnes, mais seule une vingtaine travaillent

actuellement sur le « chantier titanesque », selon les termes de Didier

Durand, de Notre-Dame de Paris.

« Est-ce qu’on peut dire que Notre-Dame est sauvée ? Parce qu’on a

beaucoup dit que la structure était encore fragile », interroge

Stéphane Dépinoy.

« Non, malheureusement, elle n’est pas sauvée. Il faut réellement que

l’on se sorte ça de la tête. Je l’espère au plus vite, mais

malheureusement, on a eu une petite interruption de chantier de trois

semaines. C’est compliqué de faire repartir un chantier qui comptait

cent personnes, et qui, d’un seul coup, reprend avec seulement

quarante en raison des problèmes de plomb », répond Didier Durand.

« La présence du plomb a entraîné des mesures sanitaires, des

mesures de sécurisation », souligne Stéphane Dépinoy.

« On les avait déjà prises, dès le premier jour, le 16 avril », rétorque le

patron de la société en charge des travaux de rénovation de Notre-

Dame de Paris. « Nous avions, nous, en tant que patrons, réalisé des

plombémies, parce qu’on est responsables de la qualité de nos

compagnons, on est responsables de nos hommes et de nos femmes

que nous envoyons sur le terrain, moi-même, j’étais présent », insiste-til.

« On avait pris absolument toutes les mesures pour qu’il n’y ait

aucun problème. Et d’ailleurs, comme je l’ai signalé au préfet de

région, sur les trois mois d’intervention, il n’y a eu aucun accident du

travail, et surtout, aucune plombémie au-dessus des normes

autorisées. »

« Ce qui est incroyable, c’est que lorsque l’incendie s’est produit, vous

veniez de remporter un appel d’offre pour rénover une partie de

Notre-Dame de Paris », rappelle Stéphane Dépinoy.

« L’arc-boutant de la culée dix. C’est un petit bout d’arc-boutant »,

raconte Didier Durand. « On avait commencé le lundi matin avec deux

compagnons tailleurs de pierre. Le lundi soir, malheureusement, il y a

eu le feu. Je n’ai pas bien vu le feu, j’ai regardé ça sur les réseaux

sociaux, je n’y croyais même pas. Le soir, j’ai été sur le site avec ma

fille. Et avec toute une chaîne humaine, on a sorti les trésors de NotreDame,

c’était extraordinaire parce qu’on ne savait pas encore si la tour

nord pouvait s’écrouler ».

Actuellement, les salariés de l’entreprise Pierrenoel sont en train de

sécuriser les voûtes. « Ils font en sorte de retirer tous les débris qui

sont tombés en hauteur sans que la voûte ne s’effondre », explique

Stéphane Dépinoy. « Vous envoyez même des alpinistes pour soulager

les voûtes parce qu’il faut les sécuriser. », précise-t-il.

« On envoie les alpinistes par rapport aux planchers qui ont été

positionnés par l’entreprise Le Bras, et nous récupérons les bois, nous

les évacuons, et ensuite, on fait une grosse aspiration avec l’un des

camions les plus importants en France pour pouvoir aspirer la totalité

du dessus des voûtes », détaille Didier Durand.

« Donc on est encore en train de soulager Notre-Dame… », réagit

Stéphane Dépinoy.

« On soulage. On est réellement des urgentistes. Je n’imaginais pas

qu’à 59 ans, je ferai une chose pareille », conclut Didier Durand.

L'interview s'est achevée sur « Ascenseur pour l’échafaud » de Miles

Davis.