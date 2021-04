Cinéma : un film sur l'incendie de Notre-Dame-de-Paris va voir le jour

Le 15 avril 2019, un incendie s'est déclaré à Notre-Dame de Paris, et s'est poursuivi pendant près de huit heures. Dans une chaleur suffocante, 400 soldats du feu ont porté secours à la cathédrale durant toute la nuit. Deux ans plus tard, le réalisateur français Jean-Jacques Annaud reconstitue la scène en présence des équipes de France Télévisons à la Cité du cinéma, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) pour son film Notre-Dame brûle. Sur le plateau, une cinquantaine de comédiens et de techniciens s'activent pour faire revivre cette nuit interminable. "J'ai senti tout de suite évidemment les extraordinaires mérites cinématographiques. Au-delà du désastre et du chagrin, bien sûr que, justement, il y a l'émotion et le spectacle du feu", explique le réalisateur.

Le drame vu de l'intérieur

Le cinéaste souhaite montrer le drame vu de l'intérieur. Il souhaite filmer les difficultés pour accéder à la cathédrale et aux coursives, les trois tests des passages et le sang-froid des pompiers. "Ils font des grandes choses et c'est important pour nous de leur rendre hommage", commente le comédien Maximilien Seweryn, qui a appris des soldats du feu "la gestion du temps". Les décors sont en plâtre, en bois ou en résine. Ils ont été réalisés à l'identique, tout près de la Cité du cinéma.