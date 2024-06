Baptistère contemporain, 40 000 visiteurs par jour, parcours du nord au sud… Découvrez les grands changements attendus pour la réouverture de Notre-Dame

La cathédrale Notre-Dame de Paris rouvrira au public dans moins de six mois après cinq années de travaux et on en sait désormais un peu plus sur les conditions d’accueil des visiteurs et sur le réaménagement intérieur de la cathédrale.

Le premier changement concerne la fréquentation. De 11 millions de visiteurs par an avant l’incendie, on devrait passer à 15 millions à partir de la réouverture, soit 40 000 visiteurs par jour, explique Olivier Josse, secrétaire général de Notre-Dame. "Ca représente à peu près deux fois la fréquentation du château de Versailles, qui dispose de dix fois la surface de la cathédrale pour accueillir moitié moins de visiteurs. C'est dire la difficulté d'accueillir 40 000 visiteurs par jour dans 6 000 m2. Il faut dire à tous qu'il va falloir être patient."

Être patient et prévoyant. Bien que l’entrée demeure gratuite, il faudra en effet réserver en ligne un créneau horaire quelques jours avant sa visite. Il sera certes encore possible d’entrer sans réservation, mais l’attente risque d’être longue. Et tout le monde n’aura pas accès à Notre-Dame dès le mois de décembre.

"À la réouverture de la cathédrale, compte tenu de cette affluence qui est attendue, nous souhaitons privilégier la redécouverte individuelle des fidèles et des visiteurs, sans avoir de groupes qui, eux, seront autorisés à faire des visites seulement six mois après la réouverture." Olivier Josse, secrétaire général de Notre-Dame à franceinfo

Changement de parcours et aménagement contemporain

Du changement également pour le parcours de visite. "Les visiteurs qui entreront dans la cathédrale entreront par le portail du Jugement dernier, portail central de la cathédrale, explique Mgr Ribadeau Dumas, recteur archiprêtre de la cathédrale. Ils découvriront là la beauté de cet édifice qui a retrouvé son élévation gothique et sa largeur grâce à la blondeur de la pierre. Ils feront un parcours du nord au sud, des Ténèbres à la Lumière. Ce parcours est nouveau, il tient compte de la beauté retrouvée de la cathédrale, de ses chapelles qui sont mises en lumière grâce à l'éclat des vitraux."

Quant au réaménagement intérieur, il est résolument contemporain. La réalisation du mobilier liturgique, du baptistère, au tabernacle en passant par l’autel, a été confiée au designer Guillaume Bardet qui a opté pour le bronze et pour des formes simples. "C'était très important que tout le monde puisse s'y retrouver. Aussi bien les catholiques que tous les visiteurs qui viennent à Notre-Dame. On a toutes les nationalités, il y a toutes les religions, et quand on regarde le baptistère, c'est finalement simplement une grande coupe." Le mobilier liturgique sera installé dans la cathédrale en novembre.