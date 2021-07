En 1968, la France expérimente sa première bombe H en Polynésie. Son nom de code : Canopus. Avec une bombe 130 fois plus puissante que celle larguée sur Hiroshima en 1945, cet essai atomique est le plus puissant jamais réalisé par la France. En pleine Guerre froide, la France affirme ainsi sa puissance nucléaire et les tirs en Polynésie se multiplient. Pour les populations locales, l'industrie nucléaire est d'abord considérée comme une aubaine économique. La France achemine des produits occidentaux, crée des emplois et construit des infrastructures.

Un mode de vie bouleversé

Cependant, le boum économique bouleverse le mode de vie des Polynésiens. Entre 1962 et 1968, la population de Tahiti est multipliée par trois. Rapidement, une partie de la population locale s'oppose aux essais nucléaires. En 1996, après 30 ans et 193 tirs, la France met définitivement fin à ses essais nucléaires en Polynésie.

Et qu'en est-il des conséquences sur la santé ?

Selon plusieurs études, les radiations auraient de graves conséquences sur la santé. Cancers, leucémies, malformations congénitales se multiplient dans la région. Et depuis plus de 20 ans, des associations de victimes accusent la France d'avoir dissimulé la dangerosité des essais nucléaires.

Début juillet 2021, le gouvernement promet de faciliter les procédures d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Les associations de victimes attendent un pardon de la France.