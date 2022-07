"Ceux qui s'adonnent à ces mensonges ont pour projet de détruire la République." Lors de son discours à Pithiviers (Loiret) en commémoration du 80e anniversaire de la rafle du Vel'd'Hiv, dimanche 17 juillet, Emmanuel Macron a dénoncé "une nouvelle forme de révisionnisme historique, voire de négationnisme" sur la responsabilité du régime de Vichy .

Le chef de l'Etat inaugurait, en compagnie de rescapés, un nouveau lieu de mémoire dans l'ancienne gare de Pithiviers, d'où sont partis huit convois pour Auschwitz-Birkenau. "L'Etat français manqua de manière délibérée à tous les devoirs de la patrie des Lumières et des droits de l'homme", a-t-il déclaré, insistant sur le rôle de l'Etat français et du régime de Vichy, et ajoutant : "Nous n'en avons pas fini avec l'antisémitisme."

"N'a-t-on pas cru bon encore récemment de rouvrir un sujet pourtant tranché de longue date par les historiens comme par les juristes, sur la participation de Pétain et des hommes de Vichy à la mise en oeuvre de la solution finale", a dénoncé le président français. "Répétons le ici avec force et n'en déplaisent à des commentateurs se faisant révisionnistes : ni Pétain, ni Laval, ni Bousquet ni Darquier de Pellepoix, aucun de ceux-là n'a voulu sauver des juifs. C'est une falsification de l'histoire que de le dire."

"Regarder notre vérité en face ce n'est pas affaiblir la France, c'est reconnaître tout pour ne pas le reproduire", a défendu Emmanuel Macron, applaudi par le public.