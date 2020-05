VIDEO. On vous raconte l\'histoire d\'un des clubs les plus mythiques du football français : le RC Lens

Le 10 mars 1906 à 6h34, une explosion meurtrière dans la mine de Courrières emporte avec elle plus de 1000 mineurs. Le mouvement social qui s'en suit débouchera sur l'institution du repos dominical. Quelques mois plus tard, le Racing Club de Lens voit le jour. L'équipe affiche un maillot noir et vert en référence au charbon et à la place verte où les élèves jouaient au football. Quelques années après la fin de la première guerre mondiale, l'équipe adopte les couleurs mythiques : sang et or.

Des débuts incertains

En 1933, la ville inaugure le stade Félix Bollaert, du nom du directeur de la Compagnie des mines de Lens. À l'époque, la compagnie des mines fournit un emploi aux joueurs. Au fil des décennies, ces "footballeurs-mineurs" viennent vendre leur force de travail à l'industrie minière. Mais à la fin des années 1960, le secteur minier est en crise et la Compagnie des mines se désengage. Le RCL descend alors en 2ème division et redevient amateur. Après quelques belles saisons dans les années 1970, le club connaît une mauvaise passe dans les années 1980. La situation financière est précaire et les entraîneurs se succèdent. En 1982, Pierre Bachelet interprète "Les Corons", une chanson en hommage aux mineurs du nord de la France qui deviendra l'un des hymnes du RCL.

Un souffle nouveau

En 1988, Gervais Martel, un jeune entrepreneur originaire de la région, arrive à la tête du club. Dix ans plus tard, le 9 mai 1998, le RCL remporte pour la première fois de son histoire le championnat de France. L'année suivante, il remporte la Coupe de la Ligue. Après quelques belles saisons, le RCL est finalement relégué une nouvelle fois en 2ème division en 2008. Le 20 avril 2020, La Ligue de Football Professionnel décide de mettre un terme à la saison. Le club des "gueules noires" est alors promu et "Les Corons" pourront à nouveau retentir en première division.