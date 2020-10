VIDEO. Décryptage : C\'est quoi la liberté d\'expression ?

En France, la liberté d'expression est gravée dans la loi depuis 1789. C'est l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. "La liberté d'expression, c'était une valeur bien avant d'être une loi dans le droit français, du coup il faut remonter jusqu'aux Lumières pour savoir ce qu'est la liberté d'expression et c'était un concept qui a été créé à partir de la censure. La liberté d'expression est souvent attaquée en tant que valeur et pas en tant que loi", explique Anna Gvelesiani, doctorante et auteur d'une thèse sur la liberté de la presse et d'expression.

Quelles sont les limites ?

Sur le territoire français, le blasphème a été aboli en 1881. Ce qui n'est pas le cas en Espagne, en Finlande, en Italie, en Irlande… "Ça reste par exemple le cas pour l'Allemagne où le droit au blasphème n'existe pas du tout et c'est même interdit en Allemagne de blasphémer", précise Anna Gvelesiani. La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen pose des limites à cette liberté : "Tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi." C'est pourquoi sont punis par la loi les propos racistes, diffamatoires, homophobes, incitant à la haine ou au meurtre. "Il est important de se battre pour la liberté d'expression parce c'est sur la liberté d'expression que nos sociétés se sont basées", conclut Anna Gvelesiani.