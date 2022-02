"Uz et coutumes", la compagnie de théâtre gardienne de la mémoire du génocide des Tutsis au Rwanda

La compagnie "Uz et coutumes" transmet à travers sa pièce de théâtre la mémoire du génocide des Tutsis. Deux histoires distinctes destinées aux enfants et aux adultes, pour ne pas oublier des heures sombres de l’Histoire.

Transmettre l’Histoire aux générations futures, c’est la mission que s’est donnée la compagnie de théâtre "Uz et coutumes". La pièce intitulée Tout dépend du nombre de vaches éduque les enfants et les parents sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Petits et grands sont séparés pour assister à deux spectacles distincts, expliquant chacun à sa manière, cette page sinistre de l’Histoire de l'Afrique.

Deux pièces et un épilogue commun

Dans la première pièce destinée aux plus jeunes, l'histoire est centrée sur Hadi, un garçon. À travers ses yeux d’enfant, il observe le drame qui se déroule dans son pays, sans réellement le comprendre. Sa seule préoccupation est de retrouver sa radio préférée. Un objet en réalité détourné en outil de propagande par les génocidaires. Au fil de son aventure, Hadi découvrira ce qui se passe réellement sur sa terre natale.

Dans la seconde pièce destinée aux adultes, l’histoire se déroule sans fard, le public entend des témoignages de survivants du génocide. Deux pièces qui finissent par se réunir en un épilogue commun, liant les deux expériences vécues par le public. "J’en ai retenu que le racisme, c’est mal et qu’il ne faut pas discriminer les personnes sans aucune raison", explique Ismaïl, un jeune spectateur. "On en sort bouleversé, on n’a pas beaucoup de mots pour décrire l’émotion transmise, c’était très fort ", ajoute une spectatrice plus âgée. La compagnie continue sa tournée dans toute la France en 2022, pour continuer à faire vivre la mémoire des victimes et leurs histoires.

"Tout dépend du nombre de vaches", compagnie Uz et coutumes, en tournée dans toute la France.