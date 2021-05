Télévision : les speakerines, les premiers visages du petit écran

C'est un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître, une époque où pour présenter ses programmes, la télévision s'en remettait à des figures vite devenues incontournables : les speakerines. Les castings de l'époque donnent le ton : pour s'inviter dans le téléviseur des téléspectateurs il faut un beau sourire, un beau profil, une belle silhouette et savoir meubler en cas de problèmes techniques. Jacqueline Caurat est l'une des pionnières.



De véritables stars d'une époque

"Au tout début, on les regardait comme étant de gentilles potiches, et en fait très vite, ils se sont rendu compte - les hommes directeurs de la télévision - ils se sont rendu compte que ces femmes avaient des idées au-delà d'avoir du caractère", explique Olivier Minne, auteur de "Speakerines, une histoire de femmes". Les speakerines, comme les actrices de cinéma, sont devenues de vraies stars. Denise Fabre en est l'exemple le plus marquant.