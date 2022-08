Mikhaïl Gorbatchev : décès du dernier dirigeant de l’URSS

Le 25 décembre 1991, Mikhaïl Gorbatchev signait sa démission en tant que président et ainsi la fin de l’URSS. En six ans de pouvoir, il a transformé son pays et changé le monde. Quand il prend la tête de l’URSS en 1985, il rêve de sauver le régime soviétique par la démocratisation. Il lance sa réforme de la perestroïka et libéralise l’économie. Sa politique de la "glasnost" a permis de mettre en lumière les crimes commis par le régime.



"Un homme de paix" selon Emmanuel Macron

Mikhaïl Gorbatchev a été à l’œuvre du rapprochement avec l’Occident. En 1987, il signe avec Ronald Reagan l’un des plus importants traités de désarmement de la Guerre froide. Les dirigeants occidentaux lui rendent aujourd’hui hommage. C’était "un leader rare" selon Joe Biden et "un homme de paix" pour Emmanuel Macron. Récemment, critique de Vladimir Poutine, le politicien n’a pas commenté l’offensive russe en Ukraine.