Macron inaugure un musée consacré à l'affaire Dreyfus et appelle à ne pas oublier

"N'oubliez rien de ces combats passés, car ils disent que le monde dans lequel nous vivons, comme notre pays, comme notre République, ne sont pas des acquis", a lancé Emmanuel Macron mardi en inaugurant le musée consacré à l'affaire Dreyfus, installé dans la demeure d'Emile Zola à Médan (Yvelines).



Ce lieu de mémoire, qui ouvre ses portes au public vendredi 28 octobre, veut perpétuer le souvenir d'Emile Zola et d'Alfred Dreyfus, victime d'une machination judiciaire et antisémite datant de 1894. Le capitaine avait finalement été réhabilité en 1906.

Consacrer un musée à la vie d’Alfred Dreyfus, c’est réparer une injustice. Le faire dans la maison de Zola, qui prit tous les risques pour l’innocenter, c’est dire que la République ne tient que par les combats de femmes et d’hommes. Jamais un acquis, toujours à reconquérir. pic.twitter.com/t8NMzBZbCg — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 26, 2021

"Il y a dans ce musée ce qui est inséparable entre ce qui fait la nation et ce qui fait la République française : des idéaux, un amour de la langue et ce goût pour la vérité et la justice", a-t-il dit aux descendants d'Alfred Dreyfus et d'Emile Zola.

"Vous redites l'importance de ce destin si particulier, de cet homme qui a subi le pire, l'humiliation, le silence, l'isolement. Rien ne réparera ces humiliations mais ne les aggravons pas en les laissant oubliées, aggravées ou répétées", a-t-il plaidé.

Une promesse

Accompagné notamment de l'ex-Premier ministre Manuel Valls et du grand rabbin de France Haïm Korsia, le chef de l'Etat a visité ce musée qui présente plus de 500 documents sur "l'Affaire", dont une fac-similé du célèbre faux bordereau qui avait incriminé le capitaine, ainsi que de nombreuses affiches antisémites ou insultant Émile Zola, qui lança le célèbre "J'accuse".

Musée Dreyfus à Medan, dans les Yvelines, le 22 octobre 2021 (Laurence Houot / FRANCEINFO CULTURE)

"Zola, c'est aussi ce combat pour lequel il a pris des risques fous, un combat éminemment républicain", a ajouté Emmanuel Macron. Par cette visite, le chef de l'Etat tient une promesse faite en mars 2018 lors du dîner du Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France).

Le musée est installé dans une aile de la Maison Zola, la majestueuse villa restaurée après dix ans de travaux, acquise par l'écrivain en 1878 et où il a écrit nombre de ses plus grandes oeuvres.

Maison Zola- Musée Dreyfus, Medan, Yvelines, le 22 octobre 2021 (Laurence Houot / FRANCEINFO CULTURE)

La création de ce musée et la restauration de la villa ont été principalement financées par l'homme d'affaires Pierre Bergé, compagnon du couturier Yves Saint Laurent, ainsi que par la région Ile-de-France, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, les ministères de la Culture et des Armées ainsi que la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah).

- Maison Zola – Musée Dreyfus

Ouvert du mercredi au dimanche de 10h00 à 17h30, sur réservation.

26 Rue Pasteur 78670, Médan / Tel : 01 39 75 35 65