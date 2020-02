Londres : à Westminster, un petit panneau de bois dévoile un passage oublié

Les équipes du patrimoine du palais de Westminster à Londres (Royaume-Uni), qui abrite le Parlement britannique, ont découvert un passage construit au XVIIe siècle et oublié depuis plus des décennies. Il avait été ouvert pour le couronnement du roi Charles II en 1661, afin d'accéder à Westminster Hall, la partie la plus ancienne de l'édifice, qui date de la fin du XIe siècle. Le passage avait ensuite été muré au XIXe siècle.

"Nous étions en train de fouiller parmi 10 000 documents non-répertoriés aux archives d'Angleterre à Swindon, quand nous avons découvert les plans de l'entrée dans le cloître, derrière Westminster Hall", a raconté Liz Hallam Smith, consultante de l'équipe du Parlement, de l'université d'York. "En regardant le panneau de plus près, on a réalisé qu'il y avait une toute petite serrure en laiton que personne n'avait remarquée jusqu'alors, pensant qu'il s'agissait juste d'une armoire électrique."

L'entrée avait été créée pour la procession lors du couronnement du roi Charles II. (JESSICA TAYLOR / UK PARLIAMENT / AFP)

Une fois ouvert, le panneau a dévoilé son secret dans une toute petite pièce. De chaque côté de l'entrée murée ont été découverts les gonds qui devaient accueillir jadis les portes en bois de 3,5 mètres de haut. Sur les murs sont apparues des inscriptions des maçons qui ont travaillé à restaurer l'édifice après un incendie en 1834, ainsi qu'une autre datant de 1851 proclamant : "Cette pièce a été murée par Tom Porter, qui aimait beaucoup l'Ould Ale", sa bière préférée.

