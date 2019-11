Tombeau de Montaigne : les premières analyses attesteraient la présence de la dépouille de l'écrivain

Le philosophe Michel de Montaigne repose "vraisemblablement" bien dans un musée de Bordeaux comme on le soupçonnait depuis un an, mais de nombreuses analyses à venir devront en apporter la preuve, ont annoncé mercredi les scientifiques et la Ville.

La tombeau de Montaigne au musée d'Aquitaine de Bordeaux. (UGO AMEZ/SIPA)