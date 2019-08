États-Unis : les indiens d'Amérique célèbrent leurs traditions pendant trois jours

Dès le crépuscule, les Indiens entrent les uns après les autres dans un cercle pour effectuer une danse traditionnelle en l'honneur des guerriers. Durant trois jours, ils se rassemblent pour célébrer le grand cérémonial intertribal de Gallup (Nouveau-Mexique, États-Unis). Les chefs, parés de leurs plumes d'aigle, vont guider les pas de leur tribu. Symbole de la rondeur de la Terre, le cercle aurait des pouvoirs magiques selon les Indiens. Sur les habits traditionnels, les couleurs ne sont pas choisies au hasard et représentent des éléments, comme le maïs.

Le rodéo, tradition indienne

Un peu plus loin de la piste de danse, les Indiennes confectionnent des pains dans un four traditionnel. Pour eux, les pâtons symbolisent des bébés ou des montagnes, tout dépend de la forme. Selon la coutume, les enfants doivent être initiés dès leur plus jeune âge au rodéo. Comme les adultes, ils s'élancent sur le dos de veaux et doivent y rester le plus longtemps possible. La plupart de ces Indiens vivent dans des réserves entre le Nouveau-Mexique, l'Arizona et l'Utah.

