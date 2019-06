DIRECT. Regardez la soirée spéciale de France 2 consacrée aux 70 ans du journal télévisé

Le journal télévisé fête ses 70 ans. A cette occasion, France 2 propose jeudi 13 juin, à partir de 21 heures, une édition spéciale présentée par Anne-Sophie Lapix et Laurent Delahousse, en présence de grands témoins, d’anciennes et de nouvelles figures des JT. L'émission sera suivie d'un documentaire coécrit par Hervé Brusini et Alain Wieder, et réalisé par Jimmy Leipold, intitulé Il était une fois le journal télévisé. Une soirée que vous pouvez voir simultanément sur notre site www.franceinfo.fr.

• "Mesdames, Messieurs, Bonsoir !" L'émission sera l'occasion de revenir sur les grands événements de l'actualité, les coulisses, avec de nombreux directs et les témoignages de ceux qui ont écrit ces grandes pages du journal télévisé. Les résultats de la grande consultation lancée en partenariat avec l'INA seront dévoilés. Grâce au site 70ans-jt.ina.fr, les téléspectateurs peuvent choisir les séquences d'actualité les plus marquantes. Le youtubeur Hugo Travers fera découvrir aux téléspectateurs les coulisses du journal télévisé de 20 heures de France 2.

• Il était une fois le journal télévisé. Comment est né le journal télévisé ? Qui connaît ses origines. Les défis qu’il a fallu relever ? Les conditions de sa fabrication ? Les enjeux politiques, technologiques et culturels qui ont accompagné sa création ? Ce documentaire revient sur son histoire, et celle de ses inventeurs assez fous, pour se lancer dans cette aventure. L’histoire commence le 29 juin 1949 à 21 heures, avec des plans aériens de Paris, des images muettes en noir et blanc où l’on suit le voyage d’une montgolfière. Une opération orchestrée par le pionnier de ce rendez-vous d'information, Pierre Sabbagh, et qui se termine par un accident : l'engin prend feu en touchant une ligne électrique.